Google Yeni Navigasyon Sistemi İçin Mercedes Benz İle Ortaklık Kurdu!

Mercedes-Benz ve Google özel bir navigasyon sistemi oluşturmak üzere bir ortaklık kurdu. Özelleştirilmiş yerleşik navigasyon sistemi, jeo-uzamsal ve Google Haritalar navigasyon verilerini kullanacak.

Şirket, müşterilerine Mercedes markasının lüksü ve hissi ile birlikte güvenilir ve doğru navigasyon verileri sağlamak için bu navigasyon sistemini kurmaya karar vermiş görünüyor.

Mercedes ve Google arasındaki bu ortaklık, şirketin araçlar için lüks dijital ve yapay zeka yenilikleri geliştirmeye ve yaratmaya yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası olacak.

Otomobil üreticisi, Tesla gibi şirketler tarafından sunulan yapay zeka sistemleri, otonom sürüş işlevleri ve gelişmiş donanım teknolojileriyle rekabet etmeye çalışıyor. Ancak Tesla’nın satın alınabilirlik ve pazar erişimine adım attığı yerde, Mercedes lüks ve birinci sınıf hizmetlere odaklanıyor.

Mercedes, Google ortaklığıyla artık Google’ın gerçek zamanlı trafik bilgileri, tahmin algoritmaları, yer bilgileri, otomatik yeniden yönlendirme vb. özellikleri içeren jeo-uzamsal veritabanına erişebiliyor.

İlk etapta şirket, konum bilgisi gibi temel özellikleri müşterilerine sunacak. Bu özellik, Google veri tabanından sağlanan dünya çapında 200 milyondan fazla işletmenin ve konumun ayrıntılarını içerecek.

Ayrıntılar çalışma saatlerini, konumu, resimleri, incelemeleri ve derecelendirmeleri de beraberinde getirecek. Temel özellikler, ilgili pazarlarda en son nesil MBUX’a sahip tüm Mercedes araçlarında mevcut olacak.