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Tesla Model Y’nin Yeni Rakibi Fotoğraflandı

Xpeng markası, geçen yıl Tesla Model Y'ye rakip olabilecek bir otomobil çıkaracaklarını duyurmuşlardı. Sızdırılan fotoğraflardan anladığımıza göre araç üretim aşamasına geldi bile.

Cemre Yılmaz

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Xpeng, önümüzdeki Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda en yeni elektrikli SUV‘sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Çin’den gelen son raporlara göre otomobilin adı G6 olacak. Tesla Model Y’nin yeni rakibi olması planlanan G6, Mevcut Xpeng G3’ten daha büyük ve Xpeng G9’dan önemli ölçüde daha küçük olacak, bu da isim seçimini yerinde kılıyor.

En son raporla birlikte, Xchuxing otomotiv haber kuruluşu yakında çıkacak olan elektrikli SUV’un birkaç sızdırılmış fotoğrafını yayınladı. İç mekan çekimleri, yeni bir direksiyon simidi, farklı gösterge paneli ekranı ve yatay orta ekran ile diğer Xpeng elektrikli araçlarında gördüğümüzden farklı olarak yeni bir düzeni ortaya koyuyor.

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Xpeng geçen yıl Tesla Model Y’nin yeni rakibi olacak bir elektrikli araba çıkaracağını duyurdu. B segmenti elektrikli araçların bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Sızdırılmış fotoğraflardan anladığımıza göre araç ileri test aşamalarında ve büyük ihtimalle üretime hazır durumda.

Geçen ay şirketin başkanı He Xiaopeng, personele bir mektup göndererek Xpeng’in bu yıl iki yeni modeli piyasaya sürmeyi ve mevcut modellerden en az üçünü yenilemeyi planladığını doğruladı. Şirket, 2023 yılında en az 200.000 elektrikli otomobili müşterilerine teslim etmeyi planlıyor.

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Kod adı F30 olan elektrikli SUV, 29.000 $‘ın biraz üzerinde fiyatlandırılacak ve Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Yenilenen Xpeng P7, son raporlara göre P7i olarak yeniden adlandırılacak.

Şirket geçen ay Wang Fengying’i yeni başkan olarak atadığından beri Xpeng’de işler hızla ilerliyor. Fengying, ürün portföy yönetiminden sorumlu ve Xpeng’in hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarını canlandırmakla görevlendirilmiştir.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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