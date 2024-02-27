Google YouTube Kids’i Akıllı TV’lerden Kaldırıyor

Google, çok uzun bir süredir Android TV/Google TV, Apple TV (tvOS), Samsung TV (Tizen), LG TV (WebOS) ve Fire TV’de (Fire OS) YouTube uygulamasının yanı sıra YouTube Çocuk uygulamasını da sunuyor. Ancak Mayıs 2023’te şirket, daha akıcı bir deneyim sunmak için YouTube Kids’i YouTube’un içinde ve bu platformlarda sunmaya başladı.

YouTube Kids için TV desteği sonlanıyor

Artık Google, YouTube Kids uygulamasının Temmuz 2024’ten itibaren akıllı TV’lerden kaldırılacağını duyurdu. Bu, bundan sonra bu platformlardaki YouTube Kids’e yalnızca YouTube üzerinden erişebileceğiniz anlamına geliyor. Akıllı TV’nizde YouTube Kids için ayrı bir simge görmeyeceksiniz. Ancak Android’deki YouTube Kids hiçbir yere gitmiyor.

Akıllı TV’nizdeki YouTube’da YouTube Kids’e erişmek için öncelikle bir YouTube Kids hesabı oluşturmanız gerekir. Uygulamayı yeniden açtığınızda size Kim İzliyor ekranını gösterecektir. Buradan YouTube Kids’e gitmek için çocuğunuzun hesabını seçin. Başka bir hesapta açılırsa ekranın sol üst köşesindeki profil simgesine gidin ve çocuğunuzun hesabını seçin.