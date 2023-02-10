Google’ın Chatbotu 100 Milyar Dolar Zarara Neden Oldu!

Yapay zeka (AI) sohbet robotları her geçen gün daha yaygın hale geliyor. OpenAI‘nin ChatGPT’si ile başlayan süreç, neredeyse internetin değişmesine ve yeniden şekillenmesine neden oldu. Bu hızlı hareket eden trendi yakalama girişiminde bulunan Google, yakın zamanda kendi chatbot’u Bard’ı duyurmuştu.

Pek çok kişi ChatGPT’nin en çok kullanılan yapay zeka olarak Bard’ın yerini almasını beklerken, yapay zeka James Webb Telescope’un yanlış yanıtıyla birlikte 100 milyar dolarlık pazar kaybına neden oldu.

Google, büyük umutlarla Bard’ı tanıtmıştı ve hatta yeteneklerini sergilemek için bir etkinlik bile düzenlemişti. Canlı yayınlanan bir etkinlik sırasında, Bard’dan 9 yaşındaki bir çocuğa James Webb Uzay Teleskobu’ndaki yeni keşifleri açıklaması istendi. AI, soruyu doğru bir şekilde anlayan iki doğru cevap verdi.

Bununla birlikte, James Webb Uzay Teleskobu’nun ötegezegenlerin ilk görüntüsünü çektiğini iddia ederek önemli bir hata yaptı. Doğru yanıt ise farklıydı. Çünkü Avrupa Güney Gözlemevi’nin Çok Büyük Teleskopu 2004’te bir ötegezegenin görüntüsünü yakalayan ilk teleskop olmayı başarmıştı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Google’ın gücünü göstermesi beklenirken yapılan hata önemli bir kayba neden oldu. Google’ın ana şirketi Alphabet Inc., sonuç olarak 100 milyar dolarlık piyasa değeri kaybı gördü. Alphabet hisseleri de normal ticaret sırasında %9’a kadar düşerek geriledi. Saatler sonra kayıplarını bir şekilde dengelemişlerdi.

Peki, bu önemli değer kaybının sebebi neydi?

Teknoloji, dünyadaki en değişken iş sektörlerinden biridir. İnovasyona dayalı bu sektör, gelişmelere ayak uyduramayan birçok firmanın popülaritesini kaybetmesine ve piyasada adeta demode hale gelmesine neden olmuştur. Kurulduğu günden bu yana neredeyse hiçbir şirket zirvedeki yerini koruyamadı.

Nokia ve Motorola gibi şirketler, sadece birkaç yıl içinde satıldıkları ölçüde gerilediler. Yatırımcılar, OpenAI’nin ChatGPT’sinin sürekli popülaritesinin ardından Google’ın zemin kaybettiğinden endişe ediyor. Microsoft destekli AI sohbet robotu, lansmanından sadece iki ay sonra 100 milyon kullanıcı edinerek büyük bir heyecan yaratmıştı oysa.

Google’ın gelecekte daha net ve doğru yanıtlar sağlamak için Bard’ı geliştirmesi bekleniyor. Ancak şirketin odağını yapay zeka merkezli cevaplara çevirip arama işini geri plana atıp atmayacağı bilinmiyor.