Google’ın İkinci Nesil Pixel Standı Görücüye Çıktı!

ABD teknoloji devi Google, dün gece merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonların gelişini müjdeleyen bir lansman etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte Google Pixel 6 standı da satışa çıktı.

Bkz: Google Pixel 6 ve 6 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Pixel Stand (İkinci Nesil), tıpkı önceki model gibi Qi şarj standardını kullanıyor. Kablosuz şarj cihazı, yeni Pixel 6 ve 6 Pro modellerine 23W’a kadar şarj sağlayabiliyor. Ayrıca diğer Qi uyumlu cihazlara 15W hızlı şarjı da destekliyor.

Tasarım açısından ikinci nesil Pixel Stand, geri dönüştürülmüş TPU; ve polikarbonat malzemeden üretilerek hafif bir yapı kazanıyor. Sadece 71 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Kablosuz şarj, giyilebilir cihazları şarj etmek için; bobinlerden biri ile çift bobinli bir kablosuz şarj sistemi vaat ediyor. Cihaz ayrıca, çalışırken serin kalmasına yardımcı olan aktif bir soğutma fanı ile birlikte geliyor. Google, çalışırken fanın neredeyse sessiz olduğunu söylüyor.

Yeni Pixel standın ne zaman piyasaya çıkacağını bilmiyoruz. Fakat eski modelle aynı olan 79 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor. Cihaz, 30W değerinde bir USB Type-C şarj adaptörünün yanı sıra 1,5m uzunluğunda Type-C kablosuyla birlikte gelecek.