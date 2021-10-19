Google Pixel 6 ve 6 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Google yeni nesil Pixel 6 serisini sonunda görücüye çıkardı. Yenilenmiş bir tasarımdan daha iyi kameralara, Google’ın sorunsuz bir deneyim için; donanımdan yararlanmak üzere tasarlanan ilk mobil işlemcisine ve yazılımına kadar her şey göz kamaştırıyor. Gelin amiral gemisi katili telefonlara birlikte göz atalım.

Google Pixel 6 Serisi Özellikleri

Tensör işlemcisi Google’ın ilk akıllı telefon yonga seti olarak geldi. Ve Pixel 6 serisine güç sağlıyor. Nitekim işlemci, 2 yüksek performanslı çekirdeğe, 2 orta çekirdeğe ve 4 yüksek verimli çekirdeğe sahip. Ayrıca 20 çekirdekli bir GPU da vaat ediyor.

Google, Snapdragon 765G işlemciye sahip Pixel 5 ile karşılaştırıldığında; Tensor yonga setinin %80 daha hızlı CPU performansına ve %370 daha hızl GPU performansına sahip olduğunu söylüyor.

İşlemci Pixel 6 Pro‘da 12 GB RAM ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama ile eşleştirilirken; Pixel 6’da 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 3.1 depolama alanı sunuyor. Beklendiği gibi, depolama genişletmesi yok.

Google Pixel 6 Pro

Pixel 6 serisinin her ikisinde de; ekran içi parmak izi tarayıcı ve Titan M2 güvenlik çipi var. Tensör işlemcide ayrıca, telefonları saldırılara karşı korumak için; Titan M2 ile birlikte çalışan yerleşik bir güvenlik çekirdeği yer alıyor. Çift SIM desteği (bir nano-SIM ve bir eSIM), WiFi 6E, stereo hoparlör, IP68 su ve toza dayanıklılık ve parmak izine dayanıklı bir kaplamaya sahip olduklarını da belirtelim.

Google Pixel 6

Pixel 6 Pro’nun içinde 5003mAh pil ve Pixel 6’nın içinde ise 4614mAh pil yer alıyor. İki cihaz 30W hızlı kablolu şarjı, hızlı kablosuz şarjı destekliyor (Pixel Stand kullanılarak Pixel 6’da 21W ve Pixel 6 Pro’da 23W), ve ters kablosuz şarj sunuyor. Fakat kutuda bir şarj aleti yok. Ayrıca Qi sertifikalı bir EPP şarj cihazıyla kablosuz olarak şarj edebilirsiniz, ancak şarj hızı 12W ile sınırlı.

Kameralar

Her iki telefonda da 50MP ana kameranın yanı sıra; 114 derece görüş alanına sahip 12MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Nitekim 50MP sensör, 82 derece görüş alanına, f/1.85 açıklığa ve 1/1.31” sensör boyutuna sahip.

Bu arada Google, telefonların Pixel 5’ten 2,5 kat daha fazla ışık yakaladığını söylüyor. Pixel 6 Pro, üçüncü bir arka kameraya sahip – 4x optik yakınlaştırma sağlayan; telefoto lensli 48 MP sensör vaat ediyor. Ön kamera, profesyonel modelde 11.1MP sensör ve profesyonel olmayan modelde 8MP sensörden oluşuyor.

Pixel 6

Bu arada Pixel 6 serisi hızlı hareket eden nesnelerin fotoğraflarını çekerken; yüzlerdeki bulanıklığı gidermek için iki farklı kameradan alınan fotoğrafları; bir araya getiren Face Unblur gibi özelliklerle Pixel kamera hünerini yeni bir düzeye taşıyor. Ayrıca Sihirli Silgi, istenmeyen nesneleri ve kişileri fotoğrafınızdan kaldırıyor.

Fotoğrafta hareketli bir araç veya bisikletin tekerlekleri gibi hızlı hareket eden bir nesne olup olmadığını algılayan ve nesneyi net ve odakta tutarken; nesneye hareket bulanıklığı uygulayan Hareket Modu da var.

Pixel 6, Sorta Seafoam, Kinda Coral ve Stormy Black renklerinde; Pixel 6 Pro ise Cloudy White, Sorta Sunny ve Stormy Black renklerle satışa çıktı. Bu arada Google Pixel 6, 599 dolar fiyat etiketi ile gelirken; Google Pixel 6 Pro ise 899 dolar fiyatla görücüye çıktı.