GoPro Hero10 Black, 60 fps’de 5.3K Video, Yeni GP2 Yonga Seti ve Gelişmiş Video Sabitleme Getiriyor

GoPro‘nun en yeni amiral gemisi aksiyon kamerası tanıtıldı. Hero10 Black, yeni geliştirilmiş düşük ışık performansı, 60 fps‘de 5,3K‘ya kadar video kaydı ve markanın en yeni HyperSmooth 4.0 video stabilizasyonu ile 23,6 MP sensör getiriyor. Hero10 Black ayrıca 120 fps‘de 4K veya 240 fps‘de 2,7K videolar çekebilir. Yerel ton eşleme ve 3D gürültü azaltma özelliklerine sahip gelişmiş video algoritmaları ile iki kat daha hızlı video kare hızları vaat eden yeni GP2 yongasını barındırıyor.

Hero10 hala Hero9 ile aynı temel tasarımı kullanıyor ancak 153 gramlık selefinden biraz daha hafif. Yeni modelde hala iki LCD ekran bulunuyor. GoPro önde yer alan bu ekranın daha yüksek kare hızı sağladığını iddia ediyor. Böylece daha akıcı canlı önizlemelerde ne çektiğinizi görebilirsiniz.

HyperSmooth 4.0 video sabitleme ile doğrudan Hero10‘dan 1080p çözünürlükte canlı yayın yapabilirsiniz. Ayrıca HindSight, LiveBurst, Planlanmış Yakalama ve Süre Yakalama modları da vardır. Yeni Web Kamerası Modu sayesinde Hero10‘unuzu web kamerası olarak bile kullanabilirsiniz. Hero10, tamamı rüzgar gürültüsü azaltma özelliğine sahip üç mikrofon içeriyor. Ayrıca hem stereo hem de RAW ses kaydı yapabilir. USB-C üzerinden şarj olan çıkarılabilir 1.720mAh pil ile birlikte gelir.

GoPro Hero10 Black, 400$ fiyatla satışa çıktı. Şimdiden GoPro çevrimiçi mağazasından ve ortak perakendecilerden satın alınmaya hazır. Ülkemizde ise henüz satışa çıkmadığını belirtelim.

GoPro Hero10 Black özelliklerini de içeren tanıtım videosuna göz atmanızda fayda var.