Göz alıcı OLED ekrana sahip Garmin Approach S70 Golf Saati tanıtıldı

Garmin Approach S70 akıllı saat piyasaya çıktı. Approach S70, çarpıcı bir OLED ekran ve 42 mm/47 mm kadranla gelen, golf odaklı bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Üst düzey Garmin Approach S70 golf saati, Approach S62’nin sonraki versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Approach S62’den farklı olarak bir OLED ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Garmin, Garmin Marq Golfer gibi golfe özgü bazı modellerinde OLED ekranları zaten kullandı. Approach S70 de, 42 mm veya 47 mm seçenekleriyle sunuluyor. Daha küçük olan model beyaz ve gri renk seçeneklerine sahipken, 47 mm’lik model yalnızca siyah renkte mevcut.

Garmin golf odaklı akıllı saatlerdeki daha parlak ekran, golf oynarken çok kullanışlı. Golf sahalarının tam haritalarını görüntülerken daha parlak bir ekran gerekli. Akıllı saat aracılığıyla erişilebilen dünyanın dört bir yanından 43.000’den fazla golf sahası var.

Approach S70, kulübün optimum performans için çeşitli faktörlere dayalı olarak kullanmasını önerebilen bir Sanal Caddy özelliğine de sahip. Garmin Golf abonelik hizmeti, Approach S70 ile sunulan eksiksiz uygulama desteği sağlıyor. Cihaz, OLED ekranının gelişmiş çözünürlüğünü ve renk derinliğini maksimum düzeyde kullanan eğim yönü verilerini ekliyor.

Approach S70, 32 GB depolama alanıyla geliyor. 16 günlük pil ömrüne ve kalp atış hızı izleme de dahil olmak üzere çeşitli sağlık izleme sensörlerine sahip olduğunu da belirtelim. Approach S70, 5ATM su geçirmezlik derecesine sahiptir ve fiyatı 649,99 dolar.