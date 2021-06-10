HarmonyOS 2.0, Şimdiden 100 Milyon Kullanıcıya Erişti!

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Çin Ordusu’na çalıştığı gerekçesiyle birlikte ABD tarafından yasaklanan ve Google ürünlerini cihazlarında kullanamayan Huawei çalkantılı dönemlerden geçmişti. Şirket bu zor günlerini kendi geliştirdiği bir işletim sistemi ve uygulama marketini hazırlayarak geçirdi.

Satışlarında düşüşler yaşayan firma artık eski günlerine dönmek için yeni işletim sistemi HarmonyOS‘u sunacağını açıklamıştı. Ayrıca buna ek olarak kendi geliştirdiği AppGallerry adını verdiği uygulama marketi oldukça fazla geliştiriciyi kendisine çekmişti. Bugün ise geçtiğimiz haftalarda sunulan yeni HarmonyOS 2.0‘ın yüksek kullanıcı sayısına ulaştığı haberi ortaya çıktı.

İlk zamanlarda 10 milyon kullanıcın kullandığı HarmonyOS, şimdilerde artık 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanıyor. Şirket bu önemli başarısını kutlamak için özel olarak hazırlattığı ve içerisinde TWS kulakların, saat, telefon ve TV’nin yer aldığı bir pastayı paylaştı. Şirket yetkilisi yeni sunduğu bu işletim sisteminin kısa sürede bu kadar beğenilip kullanılması konusunda oldukça hızlı olduklarını dile getirdi. Ayrıca HarmonyOS‘un sadece bir akıllı telefon işletim sistemi olmadığı aynı zamanda diğer bütün Huawei cihazlar içinde geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yeni HarmonyOS 2.0 güncellemesi şuan da Çin pazarında Mate 40 serisi, P40, Mate 30 serisi ve MatePad Pro gibi cihazlar için sunulmuş durumda. P30 serisi, Honor 30 ve V30 ise bu ay içerisinde kapalı beta, Temmuz ayında ise açık beta güncellemesini alacak. Huawei, bu yılın sonuna kadar HarmonyOS‘u çalıştıran cihaz sayını 360 milyona çıkarmak istiyor. Ayrıca 1.2 milyon uygulama ve oyun geliştiricisini uygulama marketine yeni ürünler koymaları için ikna etmeye başlamış durumda.