Zepp Health’e ait olan Çinli giyilebilir teknoloji markası Amazfit sektördeki konumunu sağlamlaştırmak ve daha çok tercih edilebilir olmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni akıllı saati olan Amazfit Bip 5 Unity’i küresel pazara açan marka; uygun fiyatı, uzun pil ömrü ve özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hem kaliteli hem ucuz akıllı saat Amazfit’ten geliyor. İşte detaylar…

Hem Ucuz Hem Kaliteli Akıllı Saat Amazfit’ten Geliyor, İşte Özellikleri!

Giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Amazfit fitness teknoloji markası olan Zepp Health çatısı altında yer alıyor. Uygun fiyatı ile dikkat çeken marka, yeni telefonu olan Amazfit Bip 5 Unity ile global pazarda satışa çıktı. Markanın bundan önce piyasaya sürdüğü Amazfit Bip 5 özelliklerinin pek çok yeni cihazda da mevcut ve bazı küçük farklılıklar cihaza eklenmiş durumda.

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Uygun fiyatlı akıllı saat Amazfit Bip 5 Unity paslanmaz çelik orta çerçeveye sahip ve emsallerinden biraz daha ince bir yapıya sahip. 25 gram ağırlığı ile hafif bir cihaz olan Bip 5 Unity’nin 1,91 inç büyüklüğünde ve 320 x 380 piksel çözünürlüklü ekranı bulunmakta. 2.5 D temperli cam olan ekranın parmak izi bırakmadığı da belirtilmekte ve ayrıca çizilmelere karşı dayanıklı bir yapıya sahip.

Amazfit Bip 5 Unity 26 Güne Kadar Pil Ömrü Sunuyor

Cihazın batarya kısmında 300 mAh’lik pil yer alıyor. Pil ömrü ise normal kullanımda 11 gün, tasarruf modunda ise 26 güne kadar gidiyor. Amazfit ucuz akıllı saati suya dayanıklılık özelliğine sahip ve bu kapsamda IP68 sertifikası da bulunmakta. Ayrıca cihazda Bloetooth aramalar için hoparlör ve mikrofon yer almakta.

Sağlıkla ilgili bazı özelliklere de yer verilen telefonda kandaki oksijeni ölçebilen, kalp atış hızı ve stres düzeyini takip edebilen sensör bulunuyor. Vücutta herhangi bir olumsuz değişiklik olduğunda Amazfit Bip 5 Unity uyarı veriyor. Örneğin kullanıcının stres seviyesi artarsa nefes egzersizine yönlendirebiliyor. 120’yi aşkın spor modu bulunan cihazda kaya tırmanışı ve dans gibi modlar da yer almakta.

Kardiyo egzersizini otomatik olarak algılayabilen cihaz, bazı spor modlarında seçmeye gerek kalmaksızın kaydı kendi başlatabiliyor. Spor konusunda müthiş yardımcı bir saat olan Bip 5 Unity’nin 70’ten fazla AI asistanı uygulama desteği bulunmakta. Yapay zeka asistanı desteğinden telefonda yer alan Zepp uygulaması kullanılarak yararlanılmakta.

Amazfit Bip 5 Unity Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Bip 5’te yerleşik GPS bulunmaktaydı ancak bu yeni modelde bulunmuyor. Ancak saati telefona bağlayarak GPS verileri alınabiliyor. Şık tasarımı ile de ilgi çeken cihazın en vurucu noktası ise fiyatı. Amazfit Bip 5 Unity fiyatı yalnızca 70 dolar. Uygun fiyatı ve üstün özellikleri ile Bip 5 Unity piyasaya oldukça rekabetçi giriyor diyebiliriz.