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Her Cihaza Bağlanabilen Kablosuz Mouse Tanıtıldı!

Yeni kablosuz mouse modeli Business Pro ile ofis çalışanları için büyük kolaylık sağlıyor. Hem şık tasarımı hem de kullanışlı olmasından dolayı ilerleyen günlerde birçok ofiste bu modeli görecek gibiyiz.

İbrahim Özbek

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pusat business pro mouse

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Monster’ın alt markası olan hizmet veren Pusat, Business Pro kablosuz mouse modelini tanıttı.

Fiyat performans ürünleri ile dikkat çeken ve kullanıcıların gönlünde tahta sahip olan Monster, son zamanlarda bilgisayar aksesuarlarında da kullanıcıları mutlu etmeyi başardı. Yeni kablosuz mouse modeli Business Pro ile ofis çalışanları için büyük kolaylık sağlıyor. Hem şık tasarımı hem de kullanışlı olmasından dolayı ilerleyen günlerde birçok ofiste bu modeli görecek gibiyiz.

Hem sol hem de sağ el için kullanışlı olan ve eli tamamen kavramasıyla dikkat çeken model, şıklık ve hafif olması ile odağı üzerinde topluyor. Ayrıca Business Pro modeli Bluetooth ve kablosuz USB bağlantı seçeneklerini kullanıcıları sunuyor. Bu durum kullanıcıların birçok farklı cihaz üzerinden kolaylıkla geçiş yapmasına olanak sağlıyor.

pusat business pro mouse

1600 DPI hassasiyete sahip olan fare, kullanıcıların tercihine göre rahatlıkla ayarlanabiliyor. 5 milyondan fazla tıklama ömrüne sahip cihaz, pil tasarrufu ile de dikkat çekiyor. Business Pro şu an için 450 TL fiyat başında satışa çıktı. Hem uygun fiyatlı olması hem de birçok açıdan avantaj sağlaması nedeniyle sıklıkla tercih edileceğe benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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