Honor, DeepFake Yapay Zeka Özelliklerini Açıkladı!

Günümüzün en popüler teknoloji markalarının başında gelen Honor, videolara müdahale edecek olan yeni yapay zeka DeepFake’in özelliklerini açıkladı.

Teknolojinin gelişme ile beraber birçok teknoloji markası kullanıcıların deneyimini artırmanın yan sıra güvenliğini de önemsiyor. Güvenliği önem veren markaların başında ise Honor geliyor. Honor, yeni iki yapay zekası Defocus Göz Koruma ve DeepFake Video Tespit teknolojilerini MWC Shanghai etkinliğinde tanıtı. Bu yeni özellikler ile beraber ekran kullanımın arttığı için ortaya çıkan göz sağlını korumayı hedefliyor. Ayrıca DeepFake’de ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı tetikte olacak.

Günümüzde bilgisayar ve telefon kullanımı hızla daha da artarken, bu durum göz yorgunluğu ve miyop (uzağı görememe) vakalarının artışına yol açtı. Honor, bu soruna çözüm olarak yapay zeka tabanlı Defocus Göz Koruma teknolojisini tanıttı. Bu özellik, defokus gözlüklerin etkisini ekranlara taşıyarak, ekran başında geçirilen uzun saatlerin göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Teknolojinin gelişmesi DeepFake’i oldukça tehlikeli bir hale getirdi. Bu sahte hesaplar, kimlik hırsızlığı, sahte kimlikler veya dolandırıcılık gibi işlemlerde kullanılabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için Honor, elini taşın altına koydu.

Yeni özellikler tanıtılsa da bunların ne şekilde geleceği konusunda belirsizlikler sürüyor. Honor, bu yeni özellikler hangi cihazlar ve ne zaman kullanılacağı hakkında yakında net bir bilgi paylaşacak.

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