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HONOR Magic V Snapdragon 8 Gen 1’e Sahip Olacak

HONOR, yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonu Magic V'yi tanıtmaya başladı.

İbrahim Özbek

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honor magic v

Geçtiğimiz günlerde HONOR, katlanabilir akıllı telefonu hakkında bilgi vermeye başladı. Açıklamadan sonra HONOR, yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonu Magic V’yi tanıtmaya başladı. Amiral gemisi olarak çıkacak olan Magic V, hakkında pek fazla detay bulunmuyor.

Çıkan bazı Çin kaynaklı haberlere göre, HONOR Magic V’nin sunum dosyaları piyasaya sızdı. Özellikle sızan bilgilerde en çok dikkat çeken ise Snapdragon 8 Gen 1 setine sahip olacak. HONOR, Snapdragon 8 Gen 1’i kullanan son telefon olmasa da bunu yapan ilk katlanabilir olacak.

Tahminlere göre, 2022 senesine girdikten kısa bir süre sonra HONOR, Magic V hakkında detaylı bir açıklama yapacak.

honor magic v

Daha önce sızan özelliklere baktığımız zaman HONOR Magic V’nin 6.5 İnç bir ekranı açıldığı zamanda 8 İnçlik bir ekrana sahip olacak. Özellikle 2022 senesinde akıllı telefon alanında bizleri çok fazla gelişme bekliyor.

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