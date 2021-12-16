Honor X30 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor bugün, Honor X30 orta sınıf akıllı telefonunu resmi olarak tanıttığı bir lansman etkinliği düzenledi. Honor X30, Honor Play 30 Plus 5G ile birlikte görücüye çıktı. Gelin bu yazımızda yeni telefonu ele alalım.

Bkz: Honor Play 30 Plus 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor X30 5G

Honor X30, bu yıl Ekim ayında piyasaya sürülen X30 Max ve X30i‘nin daha sade bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model, 5G bağlantısını destekleyen 6nm işlemci Qualcomm Snapdragon 695 ile geliyor. İşlemci, 6GB ile 12GB RAM seçeneğiyle eşlesiyor. Depolama için 128GB ve 256GB depolama seçenekleri yer alıyor.

X30, 1080 x 2388 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç IPS LCD ekran paneli vaat ediyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı desteği ile birlikte geliyor. Ekran, altında 16 MP selfie kamerası bulunan bir delikli tasarım kullanıyor.

Telefon, Magic 3‘teki gibi geniş bir çevre ile Honor’un ikonik halka kamera tasarımına sahip. Bu arada modül, 48MP ana lensden oluşan üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Ayrıca 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera da var.

Sadece 30 dakikada %0-80 şarj sağlayabilen 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.800mAh bir pil ile geliyor. Ayrıca arayüz için X30, Honor’un Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 ile çalışıyor. Siyah, gümüş, altın ve mavi renk seçenekleri sunan telefonun fiyatı 235 dolardan başlıyor.