Honor Play 30 Plus 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, bugün beklenmedik bir lansman gerçekleştirdi. Marka, herkesi şaşırtarak şık bir tasarıma sahip yepyeni bir telefon tanıttı. Bu telefonun yakında piyasaya çıkacağını biliyorduk fakat bugün tanıtılacağını düşünmemiştik. Hadi gelin Honor’un yeni amiral gemisi telefonu Honor Play 30 Plus 5G‘ye hep birlikte göz atalım.

Honor Play 30 Plus 5G

Honor Play 30 Plus 5G (CMA-AN00), aslında giriş seviyesi bir 5G akıllı telefon. Ancak kameralar için iki büyük dairesel modülün varlığı nedeniyle pahalı Honor ve Huawei markalı telefonlara benziyor.

Cihaz, 1600 x 720 piksel (HD+); 16.7 milyon renk ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç TFT LCD panele sahip. TÜV Rheinland sertifikalı (düşük mavi emisyon için) ekran; su damlası çentiğine ve %90,07 ekran gövde oranına sahip.

4GB/6GB/8GB RAM ve 128GB depolama ile birleşmiş bir MediaTek Dimensity 700 işlemci tarafından destekleniyor. Nitekim yazılıma gelince, Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 ile geliyor.

Ayrıca, telefonun arkasında 13MP ana sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu var. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 5 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Bağlantı cephesinde, akıllı telefon çift SIM; 5G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1 ve GNSS’yi (GPS, A-GPS, BeiDou) destekliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı, USB Type-C bağlantı noktası ve MicroSD kart yuvası bulunuyor.

Cihaz, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula; yakınlık ışığı sensörü ve yana monte parmak izi sensörü gibi tüm temel sensörlerle birlikte geliyor. Ayrıca telefon 167.59 × 77.19 × 8.62 mm boyutlarında; 198 gram ağırlığında ve dört renkte (siyah, gümüş, mavi, altın) geliyor.

Son olarak Honor Play 30 Plus 5G, 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile gelecek. Telefonun fiyatı 173 dolardan başlıyor.