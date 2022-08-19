Honor MagicBook 14, 2K Ekranıyla Görücüye Çıktı

Dün Honor, Çin dışında ilk kez Honor 70 5G ve Honor Pad 8‘i piyasaya sürdüğü Malezya’da bir lansman etkinliği düzenledi. Marka ayrıca Malezya için Honor MagicBook 14‘ü piyasaya sürdü. Öyleyse, dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerine bir göz atalım.

Honor MagicBook 14

MagicBook 14, 300 nit parlaklık derecesine ve %100 sRGB zengin renk gamına sahip 14 inç, 2.1K, 3:2 ekranla geliyor. Ek olarak, ekran, düşük mavi ışık ve ekran titremesi olmaması için TUV Rheinland’dan üçlü göz koruma sertifikasına sahip.

Dizüstü bilgisayar, 12. Nesil Intel Core i5-12500H CPU ve iki grafik seçeneği ile birlikte geliyor: Intel Iris Xe entegre grafik kartı veya 4 GB GDDR6 VRAM‘e sahip NVIDIA GeForce RTX 2050. Dizüstü bilgisayar 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe Gen4 SSD ile geliyor. Microsoft Windows 11 ve Office H&S 2021 desteği taşıyor.

Izgara tipi çift hava girişi tasarımına sahip Honor MagicBook 14‘te hava girişi boyutu %31,7 oranında büyütülmüş. Simetrik çift fanlı, hava hacminde %35 artış sağlayan yeni bir ısı yayma teknolojisine sahip. 20dB’lik bir gürültü seviyesini korurken, ısıyı önceki modele göre %56 daha fazla dağıtabiliyor.

Dizüstü bilgisayarın tamamen metalden yapılmış bir gövdesi ve 100W hızlı şarjı destekleyen ve 80 dakikada tamamen şarj edilebilen 75Wh büyük bir pili var. Kapatıldığında, dizüstü bilgisayar da şarjı tersine çevirme özelliğine sahip. Fiyatı ise yaklaşık 960 dolar.