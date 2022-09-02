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Honor Pad X8 Lite Görücüye Çıktı – Tüm Özellikleri

Honor yepyeni bir tableti bünyesine ekledi. Honor Pad X8 Lite cezbedici özelliklerin yanı sıra iyi bir donanım da taşıyor...

Ayşen Sıla

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Honor-Pad-X8-Lite

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IFA 2022 etkinliğinde Honor, Honor 70 5G, Honor X8 5G, Honor Choice Earbuds X ve Honor Pad 8 tablet gibi bir sürü yeni cihazı piyasaya sürdü. Çinli üretici, Honor Pad X8 Lite adlı başka bir tableti de tanıttı. İşte cihazın teknik özelliklerine dair her şey.

Honro Pad X8 Lite

Honor Pad X8 Lite, 7.55 mm kalınlığında ve 460 gram ağırlığında. 1280 x 800 piksel çözünürlük üreten 9.7 inç LCD panel ile geliyor. Magic UI 6.1 ile Android 12 işletim sistemi desteği taşıyor ve kullanıcıların çoklu pencere hoparlörü aracılığıyla bir ekranda dört adede kadar pencere çalıştırmasını sağlıyor.

Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 2 megapiksel kamera yer alıyor. Arka panelinde ise flaşsız 5 megapiksellik bir kamera var. Cihaz, Histen Audio desteği taşıyor ve çift hoparlörle donatılmış olarak geliyor.

Honor-Pad-X8-Lite

Tablet, Helio G80 yonga setinden güç alıyor ve 3 GB / 4 GB RAM‘e sahip. 32 GB yerel depolama ve bir microSD kart yuvası vaat ediyor. Bu arada 10W şarjı destekleyen 5.100mAH pil barındırıyor.

Bağlantı cephesinde, Honor Pad X8 Lite, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve bir USB-C bağlantı noktası desteği ile birlikte geliyor. Bir SIM kart yuvası ve 3,5 mm ses girişine sahip değil. Tabletin fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

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KaynakGizmochina

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