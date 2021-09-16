Honor Smart Life Ürün Lansmanı 26 Eylül’de Yapılacak!

Honor, 26 Eylül’de Smart Life ürün lansman konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlik sırasında şirket, çeşitli yeni akıllı ürünleri piyasaya sürecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi, duyuruyu bugün erken saatlerde yaptı ve resmi etkinlik sloganı “Güzelliği Bilgelikle Takip Et, Hayatı Teknolojiyle Bağla” oldu. Şirketin paylaştığ postere baktığımızda dizüstü bilgisayarlar, TV’ler, tabletler ve daha pek çok akıllı ürünü görebiliyoruz.

Başka bir deyişle, markanın bu ay içinde gerçekleştireceği etkinlikte bu segmentte belirli yeni ürünleri duyurmasını bekleyebiliriz. Ayrıca, şirket Ağustos ayında bir lansman etkinliğinde Honor Watch GS 3‘ü duyurmuş olsa da, akıllı giyilebilir cihaz henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi.

Böylece, kalp atış hızını doğru bir şekilde ölçmek için AI algoritması ve AI Motoru kullanan 8 kanallı PPG sensörüne sahip bu akıllı saatin resmi lansmanını da görebiliriz. Lansmanı dört gözle bekliyoruz.

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