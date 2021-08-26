Honor Watch GS3 Canlı Canlı Görüntülendi

Birkaç hafta önce Honor, en yeni akıllı saati Watch GS3‘ü tanıttı. Çok fazla ayrıntı vermese de resmi basın görselleri aracılığıyla saate bir göz atmamızı sağladı. Şimdi ise canlı fotoğraflarla saati inceleme fırsatı sunuyor.

Honor Watch GS3, Voyager, Streamer Classic ve silikon kayışlara sahip bir Racing Edition olmak üzere üç farklı modelde sunulacak, ancak bu görüntüler Voyager modelini göstermiyor.

Honor Watch GS3’ün yuvarlak kadranı var ancak ekran boyutu bilinmiyor. Honor, Eylül ayında olması beklenen uygun bir lansmana kadar özellikleri kendine saklıyor.

Bununla birlikte, Honor’un ortaya çıkardığı bir özellikten bahsedersek, daha doğru bir kalp atış hızı ölçümü için bir AI motoruyla çalışan 8 kanallı PPG modülü sunduğunu söyleyebiliriz.

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