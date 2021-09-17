Honor ve Microsoft Ortaklık İmzaladı!

Geçen yıl Huawei’den bağımsız bir marka haline gelen Honor, bugün Microsoft ile stratejik ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Her iki şirket de çığır açan AI ve uç cihazlar geliştirmek ve ileriye dönük teknoloji stratejileri oluşturmak üzere birlikte çalışacak.

Çinli şirket, amacın nihayetinde Honor’un dünya çapındaki “1+8+N” stratejisini desteklemek olduğunu söylüyor. Bunun dışında Çinli marka, Windows 11 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelen dünyanın ilk dizüstü bilgisayarlarından biri olarak Honor MagicBook V14‘ü duyurdu.

Honor, platformun çekirdeği olarak AI ve akıllı telefonlara odaklanırken dizüstü bilgisayarlar, akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, TW Stereo kulaklıklar gibi diğer bağlantılı ürünleri geliştirerek ürünler geliştirmek için “1+8+N” tüm senaryo stratejisini tanıttı.

Şirket, Microsoft’un bulut bilgi işlem ve AI teknolojisini YOYO akıllı asistanı, işbirliği araçları, AI seyahat asistanı, yardımcı programlar ve çeviri hizmetleri gibi ürün ve hizmetlerine entegre edecek.

Microsoft, şirketin tamamen bağımsız hale gelmesinden sonra Honor ile işbirliği yapan ilk tedarikçi grubu arasında yer aldı. Honor, bilgisayarları için resmi küresel işletim sistemi olarak Windows 10’u kullanıyor.