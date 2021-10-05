Honor X20 Max ve Watch GS3 Bu Ay Satışa Sunulabilir!

Ağustos ayında Honor, Honor X20 5G orta sınıf telefonunu tanıttı. Son raporlar, Çinli üreticinin Honor X20 Max 5G adlı başka bir X20 modeli üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Güvenilir bir kaynak, X20 Max’in bu ay piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Kaynağımıza göre, Honor X20 Max‘i piyasaya sürmenin yanı sıra şirket, Honor Watch GS 3’ün ilk satışını da bu ay gerçekleştirebilir. Honor bu akıllı saati Ağustos ayında tanıtmış olsa da henüz satışa sunmadı.

Kaynağımız tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, KKG-AN70 ile X20 Max 5G‘nin Çin’in CMIIT yetkilisi tarafından onaylandığını da gösteriyor. Geçmiş raporlar, Honor X20 Max 5G’nin FHD+ çözünürlük sunan 7,2 inç LCD panele sahip olacağını ortaya koydu. Daha yüksek bir yenileme hızını destekleyip desteklemediği ise henüz belli değil.

Dimensity 1100 işlemciyle çalışması beklenen cihaz, 66W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh pil sunabilir. Arka panelinde 64 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesi bulunabilir. Şu anda, X20 Max’in diğer özellikleri ve fiyatlandırması hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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