Honor Magic X Katlanabilir Telefon Geliyor!

Honor şu anda Çin’deki en büyük üçüncü akıllı telefon markası olarak karşımıza çıkıyor. Honor CEO’su George Zhao geçtiğimiz günlerde üst düzey pazarda popülerlik kazanmayı hedefleyeceğini söylemişti.

Yeni bilgilere göre Honor Magix X katlanabilir telefon, bu yıl görücüye çıkacak. Kaynağımıza göre Honor Magic X katlanabilir telefon, tasarım açısından Mate X2‘ye benzeyecek.

Herhangi bir ayrıntıya değinilmese de Honor’un Magic X‘te bazı farklı özellikler sunması bekleniyor. Ekran analisti Ross Young, daha önce Honor’un ilk katlanabilir telefonunun BOE ve Visionox tarafından sağlanan donanımlı katlanabilir panellerle geleceğini iddia etmişti.

Diğer raporlar, 8 inçlik bir katlanabilir iç ekrana ve 6.5 inçlik bir kapak ekranına sahip olacağını iddia ediyor. Honor’un yeni katlanabilir telefonunu yıl sonunda satışa sunması bekleniyor.

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