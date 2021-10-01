Samsung’un Yeni Katlanabilirleri Satış Rekorları Kırıyor!

Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonları, yani Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün, şirketin kendi ülkesinde büyük satışlar görmesi bekleniyor. Yalnızca Güney Kore’de satışların bu hafta sonu 1 milyon adedi geçmesi bekleniyor.

En yeni katlanabilir akıllı telefonlar Ağustos 2021’de piyasaya sürülse de, satışları duyurularından sadece bir ay sonra 1 milyonu geçecek şekilde ayarlandı. Bu, sektör yetkililerine göre katlanabilir akıllı telefonlar için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.

Ayrıca, yeni Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonlar için ön siparişler sadece yedi günlük bir sürede 920.000 adede ulaştı. Bu kayda değer rakamdan 270.000’i ön aktivasyon döneminin ilk gününde aktif hale geldi ve bu Galaxy akıllı telefonlar için rekor bir rakam. Özellikle yeni piyasaya sürülen iki katlanabilir akıllı telefonun popülaritesi, ön sipariş edilen Galaxy Z akıllı telefonların erken aktivasyon süresinin uzamasına bile yol açtı.

Şu an itibariyle kapaklı katlanabilir bir cihaz olan Galaxy Z Flip3, ikisi arasında daha pahalı olan ve bir kitap gibi katlanan Z Fold3’ün iki katı kadar sattı. Her iki cihaz da, önde ekran altı selfie kamera kurulumu sunan Fold3 ile birlikte birinci sınıf özelliklere sahip.