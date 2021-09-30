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Honor 50, 26 Ekim’de Avrupa Pazarına Çıkacak!

Honor, Haziran ayında Honor 50 serisini piyasaya sürmüştü. Telefon serisi ilk olarak Çin'de satışa sunuldu. Fakat şimdi, telefon serisi küresel pazarda da yerini alacak. Honor 50, 26 Ekim'de Avrupa pazarında resmiyet kazanacak. Şirket, akıllı telefonun İngiltere ve bazı Avrupa pazarlarında piyasaya çıkacağını doğruladı. Akıllı telefon artık Avrupa pazarlarında da yer bulacak. Bu telefonun yakında Malezya ve diğer pazarlarda piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Ayşen Sıla

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Honor 50 Küresel Lansman

Honor, Haziran ayında Honor 50 serisini piyasaya sürmüştü. Telefon serisi ilk olarak Çin’de satışa sunuldu. Fakat şimdi, telefon serisi küresel pazarda da yerini alacak. Honor 50, 26 Ekim’de Avrupa pazarında resmiyet kazanacak. 

Şirket, akıllı telefonun İngiltere ve bazı Avrupa pazarlarında piyasaya çıkacağını doğruladı. Akıllı telefon artık Avrupa pazarlarında da yer bulacak. Bu telefonun yakında Malezya ve diğer pazarlarda piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Honor, bu küresel lansman ile birlikte bağımsız olarak açılacağı küresel pazarda daha fazla etkin olmaya başlayacak. Bununla birlikte şirket bu lansmanda Snapdragon 888 Plus yonga setine sahip yeni bir Magic 3 serisi cihazlarıyla da karşımıza çıkabilir. Honor 50‘nin yanı sıra Magic 3‘ün de küresel pazara çıkması şirket için olumlu dönüşler sağlayacaktır.

Ayrıca şirket Qualcomm‘un yeni işlemcisine sahip ilk akıllı telefonu pazara sunması onu bir adım daha öteye taşıyacaktır. Magic Fold, Magic Flip ve Magic Tab olarak karşımıza çıkması beklenen yeni modelin yanı sıra Honor’un 8 inç boyutunda yeni bir tablet bilgisayar ile uğraştığı da bildiriliyor.

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KaynakGsm Arena

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