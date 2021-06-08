İşte Honor 50 Serisinin Tam Tasarımı – Sahiden Muhteşem!

Bu yılın başlarında Huawei’den bağımsız hale gelen Honor, amiral gemisi akıllı telefon serisini Honor 50 serisi adıyla duyurmak için 16 Haziran’da bir lansman etkinliği planladı.

Markanın Honor 50SE, Honor X20SE ve Honor Play 20 ile birlikte Honor 50 ve Honor 50 Pro’yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdi, piyasaya sürülmeden önce, telefonlar JD.com’da listelendi. Telefonların tasarımı ise tamamen ortaya çıktı.

Honor 50, ön kamerayı yerleştirmek için ekranın ortasında bir deliğe sahip görünüyor. Öte yandan Honor 50 Pro, ekranın sol üst köşesinde iki kamera sensörünü bir araya getiren hap şeklinde bir oyuğa sahip.

Kısa süre önce Honor, Honor 50 serisinin resmi bir görüntüsünü paylaştı ve cihazların dört renk seçeneğiyle geleceğini doğrulayan arka paneli sergiledi. Renk seçenekleri arasında Siyah, Yeşil, Pembe ve Gümüş bulunuyor. Bununla birlikte şirket, Çinli aktör ve model Gong Jun’un Honor 50 serisinin marka elçisi olduğunu da doğruladı.

Honor 50 serisi, Qualcomm Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak. Standart modelin 50 megapiksel ana kameraya ve 66W hızlı şarja sahip olması bekleniyor. Pro model ise dörtlü kamera yapılandırmasında 100 megapiksel ana kamera ve 100W hızlı şarj teknolojisi desteği ile gelecek.