Honor, Yeni Fotoğrafçılık Teknolojisini Tanıttı

Yakın zamanda bağımsız bir marka haline gelen Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, Honor Image Engine adlı kendi geliştirdiği entegre bilgisayar fotoğrafçılığı teknolojisini resmen duyurdu.

Teknoloji, çok boyutlu ve çok modlu bilgi toplama için kullanılabiliyor ve Honor’un AI tabanlı bilgisayar fotoğrafçılığı algoritmasına dayanıyor. Şirket, insan gözünün algılayabileceğinin ötesinde bir görüntü deneyimi yaratabileceğini iddia ediyor.

Şu anda şirketin amiral gemisi Honor Magic3 serisi akıllı telefonu için mevcut olan Honor Image Engine’in Snapdragon 888 serisi yonga seti ile entegre edildiğini ve farklı lenslerle çekilen görüntülerin görüntü kalitesinde bir iyileşme elde etmek için birbirini tamamlamasına izin verdiğini söylüyor.

Bu teknoloji ile Honor Magic3 serisi, ana kamera ve ultra geniş açılı lens ile aynı anda iki çekim yapabiliyor ve ardından görüntü güçlü hesaplama ile birleştiriliyor. Alınan daha yüksek pikselli görüntü, merkezi alanın ayrıntılarını dolduracak, netliği yüzde 80 artıracak ve genel kaliteyi iyileştirecek.

Füzyondan sonra künt geçişi önlemek için, pürüzsüz alanı akıllıca ayarlayan ve birleştirilmiş fotoğrafların daha doğal görünmesini sağlayan akıllı bir yumuşatma algoritması var. Ayrıca ana kamera ve telefoto lensin füzyonunu destekleyerek görüntü kalitesini iyileştiriyor ve netliği yüzde 180’e kadar artırıyor.

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