HP’nin yeni Dragonfly Pro’su, CES 2023’te Macbook’a Rakip Oldu!

HP, Dragonfly Pro’yu CES 2023’te resmi olarak satışa sundu. MacBook’a rakip olduğu için Apple müşterilerini hedefleyen benzersiz bir Windows dizüstü bilgisayar olarak duyurdu.

Bu dizüstü bilgisayar, genellikle ticari pazara odaklanan Dragonfly serisinin yeni bir kolundan ayrılıyor. Yine CES’te duyurulan Dragonfly Pro Chromebook ile birlikte HP, özellikle yerleşik olarak gelen yeni destek hizmetleriyle yeni bir kitlenin dikkatini çekmeyi umuyor.

HP Dragonfly Pro’nun dikkate değer bir yönü, dizüstü bilgisayarın kolayca taşınabilir bir aygıt olarak kabul edilen bir ürün için daha ağır olması diyebiliriz.

Dizüstü bilgisayardaki giriş, iki Thunderbolt bağlantı noktası ve bir USB-C bağlantı noktası içerirken, ses desteği, Bang & Olufsen tarafından ayarlanan ikisi yukarı ve ikisi aşağı ses veren dört hoparlör içeriyor. Fiziksel güvenlik özellikleri arasında bir parmak izi sensörü bulunuyor.

HP Dragonfly Pro’daki 14 inç Full HD 1920 x 1200 çözünürlüklü ekran, performansa ve uzun pil ömrüne odaklanacak şekilde özel olarak tasarlanmış. Çoklu dokunma özellikli IPS ekran, %100 sRGB renk aralığı ve Düşük Mavi Işık sertifikası gibi birçok olumlu özelliğe sahipken, aynı zamanda sadece 400 nit ile oldukça düşük bir parlaklık vaat ediyor.

HP, cihaza sezgisel performans ve uzun pil ömrü sağlayacak şekilde ayarlanmış olan Dragonfly Pro’da bilgi işlem donanımına ve grafiklere büyük önem verildiğini belirtti. Dizüstü bilgisayar, özellikle ihtiyaç duyulduğunda maksimum performans ayırmak ve gün boyunca gereksinimler değiştikçe CPU kullanımını yavaş yavaş artırmak veya azaltmak için tasarlanmış.

HP Dragonfly Pro, diğer işlevlerin yanı sıra içerik görüntüleme, web’de gezinme, yazılımla tasarım yapma ve müzik çalma gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmek için özel bir AMD Ryzen7 7736u mobil işlemci ve AMD Radeon tümleşik grafik işlemci de vaat ediyor.