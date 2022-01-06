HTC Vive Wrist Tracker, CES 2022’de Tanıtıldı!

HTC, Vive, Vive Focus 3 ve daha yeni Vive Flow dahil olmak üzere en popüler VR başlıklarından bazılarını tanıttı. Bunun yanısıra kitlelere hitap eden bir bilek cihazı da görücüye sundu. CES 2022’de büyük ilgiyle karşılaşan cihazı yakın mercek altına altık.

Oculus by Meta (Facebook’un yeni kurumsallaşmış ana şirketi) gibi; diğer VR markalarının çoğu son kullanıcıları hedeflerken, HTC Vive kurumsal kullanım durumlarını teşvik ediyor. Vive Focus 3, tıbbi ve acil müdahale personelinin eğitiminden mekanik tasarımın optimize olmasına, öğrenme ve sağlıkla ilgili kullanımlara kadar çeşitli uygulamalarla iş için bir VR kulaklığı olarak da pazarlıyor.

Bir VR kulaklığı, elde taşınan kontrolörlerin herhangi bir hareketini algılamak için; tipik olarak uçuş süresi veya kızılötesi kameralar kullanıyor ve görüş tabanlı algılama nedeniyle; kullanıcının elleri yalnızca VR kulaklığının görüş alanında olduklarında görünüyor.

Vive Wrist Tracker, Vive Focus 3’e kablosuz olarak bağlanıyor ve el kumandaları ile birlikte; veya onların yerine kullanılabiliyor. Bilek hareketlerini izleyicilerden daha doğru bir şekilde algılamak için dahili bir jiroskopa sahip ve en büyük avantajı; VR başlığının görüş alanı dışındayken bile çalışabilmesi.

Vive Wrist Tracker; acil durum müdahale ekiplerinin yalnızca ilk elden deneyimlere güvenmek ve onlardan öğrenmek yerine sanal ortamlarda eğitim almasına yardımcı olmak için atari tüfekleri veya yangın söndürme hortumu gibi nesnelerin üzerine de monte olabiliyor. HTC, Vive Wrist Tracker’ın fiyatı henüz açıklanmadı.