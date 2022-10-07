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HTC, Yeni VR Kulaklığını Satışa Sunmaya Hazırlanıyor

Ayşen Sıla

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HTC, görünüşe göre popüler Vive serisinden yeni bir VR cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yeni sanal gerçeklik cihazının bu yıl sonundan hemen önce piyasaya sürmeyi planlıyor.

Şirket daha önce Vive Flow ve Vive Wrist Tracker olmak üzere iki yeni ürünü duyurmuştu. Her ikisi de sırasıyla Ekim 2021 ve Ocak 2021‘de açıklandı. Şimdi, markanın resmi Twitter hesabı, kompakt bir form faktörüne sahip yeni VR kulaklığını sergileyen yeni bir görüntü paylaştı.

Şirket, Proton projesinİN “ilk evrimi” olan HTC Vive Flow’un duyurusuna biraz benzeyen bir basın açıklaması da gönderdi. Başka bir deyişle, yeni VR kulaklık, aynı projenin “ikinci” evrimi veya yeni nesil modeli olabilir.

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Vive Flow, yenilikçi bir form faktörü ile piyasaya çıkan, ancak 499 dolar gibi pahalı bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülen bir çift VR cihazıydı. Eşsiz tasarımına rağmen, şirketin Vive Flow’u performansı ve sınırlı form faktörü nedeniyle eleştirildi. Umarız yeni cihaz çok daha iyi olur.

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