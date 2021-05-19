Huawei 1 Haziran’da Yeni Oyun Monitörünü Tanıtacak!

Görünüşe göre Huawei, yeni bir monitörün lansmanı için hazırlanıyor. Yeni bir sızıntı, şirketin 1 Haziran 2021’de MateView adında yeni bir 34 inç kavisli monitörü piyasaya süreceğini ortaya çıkardı.

Çinli bir mikro blog sitesi olan Weibo’da paylaşılan bir gönderiye göre, marka önümüzdeki ay yeni bir oyun monitörü piyasaya sürecek. Tipster, oyun monitörünün 34 inç kavisli bir ekrana sahip olacağını ve ayrıca 165Hz yüksek yenileme hızına sahip olacağını açıkladı. Sızıntının ortaya çıkardığı bir diğer ilginç özellik de monitörün donatılacağı SoundBar çift stereo hoparlör. Bu hoparlör, monitörün alt taban bölgesine takılı olarak gözlemleniyor.

Ne yazık ki, fiyatlandırma gibi oyun monitörü ile ilgili daha ince ayrıntılar bilinmiyor. Bununla birlikte, kaynak 21: 9 en boy oranının 3K + çözünürlüğe (3440x1440px) sahip olacağını iddia ediyor. Sızıntıya göre, Çinli akıllı telefon üreticisi yeni monitörü 1 Haziran 2021’de piyasaya sürecek.

Özellikle, hem profesyonelleri hem de oyuncuları hedef alacak 32 inç ve 42 inç modelleri içeren yeni MateView monitörlerinin lansmanı için hazırlanan şirket hakkında daha önce haber yapmıştık. İlki profesyonelleri hedef alacak ve düz bir panele sahip olacak. Öte yandan, Mart ayında 3C tarafından onaylanan kavisli bir ekrana sahip cihaz ise oyunculara yönelik olacak.