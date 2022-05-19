Huawei AppGallery’deki Bir Hata, Ücretli Uygulamaları Ücretsiz Yapıyor

Teknoloji endüstrisini takip ediyorsanız, muhtemelen Huawei’nin başının çok büyük dertte olduğunun farkındasınızdır. Şirket, Mayıs 2019’da; Google dahil olmak üzere bazı uzun vadeli ortaklarıyla çalışmasını engelleyen bir ABD ticaret yasağına tabiydi.

Bu, Huawei telefonlarının Play Store gibi Google hizmetlerine erişemeyeceği anlamına geliyor. Bu yüzden şirket, Google Play Store’a “AppGallery” adlı kendi alternatifini oluşturmak zorunda kaldı. Ancak, AppGallery’nin; kullanıcıların ücretli uygulamaları ücretsiz olarak indirmesine izin veren belirli bir aksaklıkla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Bu güvenlik açığı/aksaklık Dylan Roussel tarafından keşfedildi. Huawei’nin AppGallery API’sinin ücretli uygulamalar için hiçbir koruma sağlamadığını buldu. Söylenenlere göre, ücret ödemeden bile üst düzey uygulamalar için; orijinal bir APK indirme bağlantısı elde etmek mümkün.

Sorunun yalnızca belirli bir uygulamada olmadığından emin olmak için Russel birden fazla uygulama indirmeyi denedi ve her seferinde başarılı oldu. Ancak, indirdiği bir oyunun lisans doğrulaması vardı ve bunu geçemedi.

Russel, Huawei’ye konuyla ilgili bilgi veren bir e-posta bile gönderdi ve sorunu çözmeleri için 5 hafta teklif etti. Şimdi 13 Hafta oldu ve güvenlik açığı hala devam ediyor. Bu yüzden kamuoyuna açıklamaya karar verdi.

Huawei’nin AppGallery’sinde yayınlanan ücretli bir uygulamaya sahip bir uygulama geliştiricisiyseniz, DRM aracılığıyla uygulamanıza AppGallery DRM Hizmeti gibi ek koruma araçları sağlamanızı tavsiye ediyoruz.