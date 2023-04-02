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Huawei Health’i Artık Play Store’dan İndiremezsiniz!

Huawei, Health artık Google Play Store'da yer almayacağını açıkladı. Artık uygulamayı yalnızca güvenli olmayan bir yandan yükleme yoluyla veya önce Huawei'nin Uygulama Galerisi'ni alarak edinebilirsiniz.

İbrahim Özbek

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huawei health

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Huawei, Health artık Google Play Store’da yer almayacağını açıkladı. Artık uygulamayı yalnızca güvenli olmayan bir yandan yükleme yoluyla veya önce Huawei’nin Uygulama Galerisi’ni alarak edinebilirsiniz.

Uygulamanın son sürümü 2020’dendi ve geçen yılın Ekim ayına kadar sürdü. Band 7 gibi Huawei’nin en son giyilebilir cihazlarını desteklemiyordu. Bunu üzerine Huawei tarafı bir dizi yeni çalışma yayınladı. İnsanlar zaten güncel olan App Gallery değişkenini kullanıyordu.

Uygulamanın Apple’ın App Store’unda ve Samsung’un Galaxy Store’unda hala mevcut olduğunu görsek de, kısa zaman içerisinde tamamen buralardan kalkacak.

huawei health

Huawei Health’i indirmeniz gerekiyorsa, Huawei’nin bir talimat sayfası var. Uygulamayı güncel tutacağı için öncelikle Huawei’nin HarmonyOS uygulama mağazası App Gallery’yi yüklemenizi öneririz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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