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Huawei Mate V İçin, V Pencil Desteği Geliyor!

Birkaç ay önce Huawei, yeni MatePad tabletlerinin yanı sıra M-Pencil 2'yi piyasaya sürdü, ancak bu yıl V-Pencil olarak piyasaya sürülmesi beklenen başka bir kalem alma şansımız var.

Ayşen Sıla

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Huawei-M-Pencil

Huawei, birkaç yıldır ekran kalemi destekli cihazlar üretiyor. Kalemleri M-Pencil adı altında satılıyor ve çapraz uyumluluk ve çoklu cihaz bağlantısını destekliyor. Bu da sahiplerin aynı kalemi hem uyumlu bir telefon; hem de tablet için aynı anda kullanmasına olanak tanıyor.

Birkaç ay önce, yeni MatePad tabletlerinin yanı sıra M-Pencil 2’yi piyasaya sürdü; ancak bu yıl V-Pencil olarak piyasaya sürülmesi beklenen başka bir kalem alma şansımız var. Güvenilir bir kaynak, Huawei’nin yeni bir patent başvurusunda bulunduğunu keşfetti.

Başvuru 4 Ekim’de çıktı ve açıklama bu cihazın “elektronik kalem, bilgisayar kalemi, dokunmatik ekran kalemi” olduğunu gösteriyor. Bu kalemin, Huawei Mate V ile satışa çıkmasını bekliyoruz.

Huawei-V-Pencil

V-Pencil gerçekten Huawei Mate V için yapılmışsa, tablet tarzı bir telefon bekleyebiliriz. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Mate X2’ye benzer bir tasarıma sahip olabileceğinş söyleyebiliriz.

Ayrıca bkz: Huawei Mate V Geliyor – Katlanabilir Sanat Eseri

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KaynakMin News

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