Huawei Mate V Geliyor – Katlanabilir Sanat Eseri

Huawei, katlanabilir akıllı telefonu duyuran ilk üreticilerden biriydi. Bu yılın başlarında Mate X2‘yi piyasaya sürüldü. Yeni bilgilere göre Huawei, yepyeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Huawei Mate V olarak adlandırılan cihaz, bu yıl satışa sunulabilir.

Huawei, ABD yasağından çok etkileniyor. Önümüzdeki aylarda görücüye çıkması beklenen Huawei Mate 50 serisinin lansmanı ertelendi. Üstelik çip sıkıntısından dolayı Huawei P50 serisi de yeni stoklara girebildi. Eğer her şey yolunda giderse şirket, bu katlanabilir telefonu satışa sunacak.

Mate V’in teknik özellikleri ve tasarımının detayları şu anda bilinmiyor. Daha önce Huawei’nin Samsung Galaxy Z Flip3‘e benzer kapaklı tasarıma sahip katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Fakat bu telefonun da benzer tasarıma sahip olup olmayacağı bilinmiyor.

Huawei Mate X2

Büyük bir tablet görünümünü alan dışa katlanabilir telefonların aksine bu model, içe katlanan bir tasarım benimseyebilir. Veya Mate serisinin mirasçısı olarak ufak değişikliklerle piyasada yerini alabilir.

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