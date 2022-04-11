Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition Tanıtıldı

Huawei bugün, MateBook 14 dizüstü bilgisayarın dokunmatik olmayan yeni bir sürümünün; ana pazarında piyasaya sürüldüğünü resmen duyurdu. Ayrıca cihazın yaklaşık 847 dolar fiyat etiketine sahip olduğu da ortaya çıktı.

İlginç bir şekilde, bu yeni Huawei MateBook 14’ün özellikleri 2022 dokunmatik ekran modeliyle aynı değil. Ancak geçen yılki modele benziyor ve tek fark dokunmatik ekran desteği ve fiyat farkı gibi görünüyor.

Adından da anlaşılacağı gibi dizüstü bilgisayar; %100 sRGB renk gamı ​​ve 3:2 en boy oranı ile birlikte 2160 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü desteği sunan; 14 inçlik bir ekrana sahip.

Cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile gelen; 11. nesil Intel Core i5-1135G7 işlemciye sahip. Yazılım bölümünde, dizüstü bilgisayar Microsoft Windows 11 işletim sistemini çalıştırıyor.

Güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü desteği; bir USB-C bağlantı noktası, iki USB 3.2 Gen1 bağlantı noktası ve bir 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte geliyor. Cihaz, şirketin 65W hızlı şarjı desteklediğini ve ayrıca; bir USB-C güç adaptörü içerdiğini iddia ettiği 56Wh pil ile çalışıyor.

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