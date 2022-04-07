Yeni Huawei MateBook Bilgisayarın Detayları Ortaya Çıktı

Huawei’nin yakında MateBook cihaz serisinde yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmesini bekliyoruz. Resmi lansman öncesinde, cihazın GeekBench kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

Liste, markanın yeni Huawei MateBook serisi dizüstü bilgisayarının; 12. nesil Intel Core i7-12700H işlemciler tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. İşlemcide 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı var.

Geçen yılın sonuna doğru piyasaya çıkan MateBook X Pro’da kullanılanla aynı olan 16GB LPDDR4-3733 RAM‘i barındırıyor. Cihaz, çok çekirdekli testte 10.726 puan ve tek çekirdekli testte 1.693 puan almayı başardı.

Yazılım bölümünde, dizüstü bilgisayar kutudan çıktığı gibi Windows 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Bu ayrıntıların dışında, yeni dizüstü bilgisayarın GeekBench listesi çok fazla ayrıntı ortaya koymadı.

Şirket kısa süre önce AMD işlemci tarafından desteklenen ve 3:2 en boy oranına sahip 16 inç 2.5K ekrana sahip MateBook 16‘yı piyasaya sürmüştü. Yeni dizüstü bilgisayarın da MateBook 16’nın Intel destekli bir versiyonu olma olasılığı var.

Ayrıca bkz: HUAWEI Matebook D16 İnceleme