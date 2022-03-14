HUAWEI Matebook D16 İnceleme

İnceleme için mevcut Huawei MateBook D16 (8 GB RAM + 512 SSD)’ya sahibiz. Cihaz AMD Radeon RX Vega 6 grafik çözümü ve 3.200 MHz‘de 8 GB DDR4 RAM dahil olmak üzere AMD Ryzen 5 4600H ile donatılmıştır.

MateBook D 16 ile yine 16.1 inç boyutunda olan Honor MagicBook Pro‘nun birbirine çok benzediği bilinen bir gerçek. Ne de olsa Honor, yakın zamana kadar bir Huawei markasıydı ve geliştirme sırasında kaynakları paylaştılar. Bu, hangi cihazın daha iyi bir seçim olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Bu nedenle, şu anda yalnızca AMD Ryzen 5 4600H ile kullanılabilen MateBook D 16‘yı, diğerlerinin yanı sıra, aynı AMD yongasına sahip olmasının yanı sıra Intel Core i5-10210U ile de kullanılabilen Honor MagicBook Pro ile karşılaştırıyoruz. Hangisi daha iyi seçim? Cihaz, Acer Aspire 5 A515-56-511A gibi diğer üreticiler tarafından üretilen bu fiyat aralığındaki dizüstü bilgisayarlarla nasıl karşılaştırılır?

Huawei MateBook D16 özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H Ekran Kartı: (Dahili) AMD Radeon Graphics (Vega 6) İşletim Sistemi: Windows 10 Harici Ekran Kartı: Yok RAM: 8 GB DD4 Ekran Boyutu: 16.1″ Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel Ekran Tazeleme Hızı: 60 Hz Ekran Türü: IPS LCD Diğer Ekran Özellikleri: 16:9

Ekran Gövde Oranı: %90

Kontrast Oranı: 1000:1

Görüş Açısı: 170 Derece

Parlaklık: 300 Nit

PPI Değeri: 137 PPI Dahili Hafıza: 512 GB SSD Kamera: 1 MP (720P HD) Klavye: Tam Boy Arkadan Aydınlatmalı Klavye Materyal: Alüminyum Bluetooth: Var – 5.1 Batarya: 56 Wh Şarj Adaptörü: 65 W USB-C Güç Adaptörü Boyutlar: Genişlik: 369 mm

Yükseklik: 234 mm

Kalınlık: 18.4 mm Ağırlık: 1.75 KG (Pil Dahil) Renk Seçenekleri: Mistik Gümüş

Tasarım

Huawei MateBook D 16, koyu gri metal bir kasa içinde geliyor. Huawei, rengi “Mistik Gümüş” olarak adlandırıyor. Bu, cihazı gümüş renkli MagicBook Pro’dan daha koyu yapar. Yüzey ne yazık ki parmak izlerini tutsa da cihaz yüksek kalite hissi veriyor.

Yapı kalitesi de oldukça yüksektir. Test cihazımızın boşluk boyutları doğrudur, bu her zaman 13.000 TL’nin altındaki cihazlar için verilmez.

Menteşelerin sağladığı direnç iyi dengelenmiştir. Cihaz masaya konulduğunda tek elle açılabilir. Ekran konumunda sabit kalsa da dizüstü bilgisayar hareket ettirildiğinde hafifçe sallanıyor.

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Görünüm açısından, MateBook D 16, 10210U ve 4600H ile iki MagicBook Pro modelleri birbirine çok benzer. Ayak izi de tamamen aynı. Bununla birlikte, Huawei’nin cihazı bir milimetre daha kalındır ve bu, iki santimetreden daha ince olduğu düşünüldüğünde göz ardı edilebilir. 16,1 inçlik MateBook D 16’yı iki 15,6 inçlik karşılaştırma modeli, Acer Aspire 5 A515-56-511A ve Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 ITL ile karşılaştırırsak, yalnızca bir santimetre daha geniş ve bazı durumlarda daha da incedir.

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İnceleme örneğimizin de ağırlık söz konusu olduğunda 1,7 kg ağırlığıyla, yukarıda bahsedilen 15,6 inç cihazlardan bile daha hafiftir. MateBook D 16, genellikle daha pahalı olan ultra ince ve ultra hafif modeller arasında olmasa da, hareket halinde kullanım için çok uygundur.

Bağlantılar

Bağlantı noktası yapılandırması nispeten mütevazıdır, ancak çoğu amaç için yeterlidir. MateBook D 16, USB-A ve USB-C bağlantı noktaları arasında eşit olarak bölünmüş dört adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktasına sahiptir. Ancak, Thunderbolt desteği mevcut değil.

Çok benzer Honor MagicBook Pro ile karşılaştırıldığında, MateBook D 16 belirleyici bir avantaj sunuyor: İki adet USB-C bağlantı noktası kurulu. Biri güç kaynağı için kullanıldığından diğeri boşta kalıyor. USB-C bağlantısı DisplayPort (maks. 4K @120 Hz) ile birleştirilmiştir, böylece HDMI 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra harici bir monitör için ek bir seçenek vardır. Bağlantı noktaları birbirine oldukça yakındır ancak birbirine engel teşkil etmez.

Sağ: 2x USB-A 3.2 Gen 1, kulaklık ve mikrofon için 1x 3,5 mm ses jakı Sol: 2x USB-C (20 V/3,25 A şarjı, veri aktarımını ve DisplayPort’u destekler), 1x HDMI 2.0

İletişim

MateBook D 16’nın bir ağ bağlantı noktası (RJ45) yok. Ancak karşılığında, kablosuz iletişim için Intel Wi-Fi 6 AX200 modülü sayesinde Bluetooth 5.1 ve hızlı Wi-Fi 6 standardına sahiptir. Bununla birlikte, bazen AX201 donanımlı modellerden açıkça üstündür. Ancak, özellikle cihaz Honor MagicBook Pro 4600H’den açıkça önde olduğu için, sorunsuz tarama ve hızlı indirmeler için hız hala yeterli.

Kamera

Entegre web kamerası 720p çözünürlüğe sahiptir ve ortalamanın altında bir kalite sunar. Görüntülü aramalar ve benzerleri için yeterince iyi. Huawei’den bir dizüstü bilgisayar almasaydık bu aslında bir açıklama olarak yeterli olurdu. Üretici, web kamerasını üst ekran çerçevesindeki geleneksel konuma yerleştirmemesiyle tanınır; bunun yerine Huawei, klavyede F6 ve F7 tuşlarının arasına gizler.

Bu kullanışlıdır çünkü kamera mekanik olarak tamamen kapatılabilir ve ekran çerçeveleri daha ince olabilir. Bununla birlikte, eğik bir alt perspektiften elde edilen görüş açısı uygun değildir. Bu, zayıf insanları bile gıdı göstermeye meyilli hale getirir. Cihazı görüntülü görüşme için çok kullanmak isteyen kullanıcılar harici kamera kullanmalıdır.

Kutu İçeriği

Beyaz renkte gelen ve bir USB-C konektörüyle donatılmış 65 watt’lık kompakt güç adaptörü ve olağan belgeler dışında hiçbir aksesuar dahil değildir.

Klavye

Huawei‘nin aslında 16 inçlik bir sayısal tuş takımına sahip bir klavye için yeri olurdu. Ancak, üretici bunu kasıtlı olarak koymuyor. Bunun yerine, daha küçük D14 ve D15 modellerinde olduğu gibi aynı şık klavye kullanılır.

Huawei, stereo hoparlörleri klavyenin soluna ve sağına yerleştirmek için ekstra alanı kullanır. Huawei ayrıca güç düğmesini ve parmak izi sensörünü sağ tarafa yerleştiriyor.

Genellikle biraz daha yüksek olan boşluk çubuğu dışında, yazarken üretilen gürültü düşüktür. Düzen standarttır ve tuşlar yeterince büyüktür, bu da yolunuzu hızlı bir şekilde bulabileceğiniz ve tatmin edici bir deneyim elde edebileceğiniz anlamına gelir.

Diğer bir avantaj, arka ışıktır. Kesinlikle daha iyi dizüstü bilgisayar klavyeleri var. Ancak, sağlanan performans bu fiyat aralığı için kesinlikle iyi.

Touchpad

Dokunmatik yüzey yaklaşık 12 x 7 cm boyutlarında yeterince büyüktür ve pürüzsüz ve hoş bir yüzey sunar. Tepkilere sorunsuz ve doğru bir şekilde yanıt verir. Ancak, alt kenardaki iki tıklama yüzeyi söz konusu olduğunda cihaz eleştirilere katlanmak zorunda. Bunları parmaklarla bulmak kolay değil ve aynı zamanda oldukça gürültülü.

Ekran

Huawei, MateBook D 16’da 16,1 inçlik bir IPS paneli kullanıyor. 16:9 en boy oranıyla Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğe sahip. Görüntü parlaklığı tüm alanlarda 300 cd/m²’nin üzerindedir ve ayrıca yüzeye oldukça eşit bir şekilde dağılmıştır. Ekranın üst köşelerinde çok hafif bir kanama var, ancak bu günlük kullanımda herhangi bir kısıtlamaya yol açmıyor.

Huawei, renk üretimi ve kontrast açısından iki MagicBook Pro karşılaştırma modeline yer vermek zorunda. Ancak genel olarak cihaz, 15,6 inç ekranlı diğer karşılaştırma adaylarından daha iyi puan alıyor. Özet olarak, panel iyi bir görüntü kalitesi sunar.

Daha küçük sRGB renk alanı %99, AdobeRGB renk alanı ise %63 oranında kapsanır. Bu, MateBook D 16’nın hiçbir durumda yeterli performans sunmadığı, grafik veya video düzenleme açısından profesyonel gereksinimleri olmayan normal kullanıcılar için yeterlidir.

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Mat ekran sayesinde cihaz, açık havada çalışmak için de uygundur. Ancak, çok parlak ortamlarda veya doğrudan güneş ışığında görüntü parlaklığından yoksundur. Bununla birlikte, gölgede çalışmak için yeterlidir. Ayrıca ekran 60Hz tazeleme hızı sunar.

Performans

Şu anda Huawei tarafından herhangi bir alternatif sürümde sunulmayan multimedya dizüstü bilgisayarın genel performansına ve ayrıca bireysel bileşenlerine geçmeden önce, hızlı bir not: Çoğu kıyaslama, Huawei’nin PC’sinin “Dengeli” modu kullanılarak çalıştırıldı.

İşlemci

MagicBook Pro gibi, MateBook D 16 da AMD Ryzen 4600H ile donatılmıştır. Üretici, 57 watt’lık kısa vadeli bir TDP ve 35 watt’lık bir uzun vadeli TDP ile yapılandırır.

Her iki AMD modeli de farklı kıyaslamalarda kendilerini aynı seviyede konumlandırabilir. Huawei’nin MateBook’u, uzun vadede performansı biraz daha tutarlı bir şekilde koruyor. Ancak, beklendiği gibi, fark marjinaldir. MagicBook Pro 10210U’daki 10. nesil Intel yongasıyla karşılaştırıldığında, AMD CPU çok daha iyi performans gösteriyor. İnceleme örneğimiz, yalnızca yeni Intel Core i5-1135G7 ile diğer karşılaştırma adaylarıyla rekabet ederken, tek çekirdekli testler söz konusu olduğunda dar bir farkla yenilgiyi kabul etmek zorunda.

Sistem performansı

Güçlü CPU, sistem performansı açısından da gücünü gösterir. MateBook D 16, test alanında çok üst sıralarda yer alıyor ve karşılaştırma adayları arasında ortalama olarak tüm kıyaslamalarda en iyi performansı sunuyor. Genel olarak, cihaz fiyat aralığı için çok fazla performans sunar ve sonuç olarak günlük kullanım için çok iyi bir arkadaştır.

Depolama

Huawei, Samsung’un PM981a SSD’sini kullanıyor. İki Honor modelinde kullanılan WDC ve Toshiba’nın SSD’leri ile karşılaştırıldığında, depolama sürücüsü tüm testlerde yaklaşık %20 daha iyi performans gösteriyor. MateBook D 16 ayrıca aynı Samsung SSD’ye sahip tüm cihazların ortalamasından %10 daha iyi performans gösteriyor.

Kutudan çıkan toplam 512 GB’ın yaklaşık 400 GB’ı mevcuttur. Bununla birlikte, bunların çoğu ikinci bir bölümde (D:) bulunurken, sistem diski C:’de yaklaşık 70 GB’lık oldukça az miktarda boş depolama alanı bulunur.

Ekran Kartı

Huawei, özel grafikler yerine AMD’nin MateBook D 16’daki entegre Radeon RX Vega 6‘sına güveniyor. İkincisi, 1.500 MHz’lik bir çekirdek saat hızına ve 3.200 MHz’de çalışan çift kanallı belleğe sahip. Sonuç olarak, grafik belleği Honor MagicBook Pro 4600H’den daha hızlıdır. Ancak, bu gerçekten kıyaslamalarda kayda değer avantajlara yol açmaz. %99,7 kare hızıyla, 3DMark’ın Time Spy stres testinin gösterdiği gibi, iGPU’nun çalışma hızı da uzun süreler boyunca sabit kalır.

Diğer grafik kıyaslamalarında, inceleme örneği aynı CPU ile donatılmış MagicBook Pro ile aynıdır, ancak bazı durumlarda diğer karşılaştırma cihazlarıyla rekabet ederken önemli ölçüde daha kötü puanlar alır. GeForce MX350 veya Intel Iris Xe Graphics iGPU gibi daha güçlü grafik çözümleri ile donatıldıkları için bu şaşırtıcı değil.

Oyun Performansı

MateBook D 16’nın bir oyun dizüstü bilgisayarı olmadığı en başından beri açık olmalıdır. Bu da sonuçlara yansıyor. Cihaz, AMD Radeon RX Vega 6 grafikli diğer dizüstü bilgisayarların ulaştığı ortalamadan hala daha iyi performans gösteriyor, ancak çoğu zaman kalan karşılaştırma adaylarına tam olarak ayak uyduramıyor. Ancak, daha güçlü grafik çözümleri nedeniyle bu şaşırtıcı değil. Honor’un AMD donanımlı MagicBook Pro ile karşılaştırıldığında büyük bir fark yoktur.

The Witcher 3, CS:GO ve X-Plane 11 gibi daha eski oyunlar genellikle orta ayarlarda sorunsuz oynanabilir ve Dota 2 Reborn en yüksek ayarlarda bile oynanabilir.

Gürültü (Fan Sesi)

Düşük yük altında, MateBook D 16 25 dB(A)’da duyulmuyor. Hatta yüksek yük altında bile, 42 dB(A) civarında hoş bir şekilde sessiz kalıyor. Her seviyede hiçbir zaman rahatsız edici derecede gürültülü değildir; ayrıca büyük ölçüde değişmeyen sabit bir hızda çalışırlar. İnceleme örneğimiz de başka herhangi bir gürültü türüyle karşılaşmadı.

Sıcaklık

MateBook D 16 sadece sessiz değil, aynı zamanda hoş bir şekilde serin kalıyor. Tam yük altında, yalnızca ılık olan ekranın altında maksimum yaklaşık 40 °C sıcaklığa ulaşır. Boşta kullanımda, yaklaşık 26 °C’de oda sıcaklığının hemen üzerindedir.

Cihaz, stres testinde sabit bir performans sunar. 4.000 MHz’e yakın kısa vadeli bir maksimumdan sonra, CPU’nun saat hızı 80 °C’ye ve uzun vadede dalgalanma göstermeden 2.800 MHz saat hızına yerleşir. Grafik çözümü, 63 °C’de yaklaşık 850 MHz’de çalışır. Testte böyle bir kısma gibi herhangi bir düzensizlik fark etmedik. Ayrıca 3DMark 11, stres testinden hemen sonra aynı sonuçları verdi.

Hoparlörler

MateBook D 16’nın iki hoparlörü oldukça iyi bir ses veriyor. Özellikle yüksek sesle değiller ve çoğu dizüstü bilgisayarda olduğu gibi basları yok. Buna karşılık, ortalar ve tizler dengeli ve doğrusaldır. Genel olarak, inceleme örneği, test ettiğimiz dizüstü bilgisayarların %80’inden daha iyi performans gösteriyor.

Enerji tüketimi

Beklendiği gibi, MateBook D 16, enerji tüketimi açısından MagicBook Pro 4600H ile aynı seviyede. Daha güçlü 10210U modeliyle karşılaştırıldığında, enerji açısından önemli ölçüde daha verimlidir. MateBook D 16, multimedya ortalaması ile karşılaştırıldığında da iyi puanlar alıyor. Kısa bir süre için maksimum tüketim 67 watt’tır, böylece 65 watt’lık güç adaptörü hala yeterli kapasiteye sahiptir.

Batarya

Her iki AMD modeli için de 56 watt’lık tüketim ve pil kapasitesi aynı olmasına rağmen, MagicBook Pro daha iyi pil kullanım süreleri elde ediyor. Her iki 4600H cihazı da MagicBook Pro’nun 10210U versiyonuna ayak uyduramaz bile. Sonunda, inceleme örneğimiz de multimedya sınıfının ortalamasının açıkça altında.

Huawei MateBook D16 Detaylı İnceleme – Video

Genel Değerlendirme

Huawei MateBook D 16, testteki günlük görevler için yeterli performans sunuyor ve ayrıca pek çok orta seviye oyunları çalıştırabiliyor.

MateBook, güç adaptörünün işgal etmediği ikinci bir USB-C bağlantı noktası gibi bazı avantajlar da sunuyor. Ayrıca performansı, Honor’un AMD veya Intel CPU’lu alternatiflerinin kısmen üzerindedir.

Genel olarak, Huawei MateBook D 16, 11.000 TL fiyat etiketi ile beklenilenden çok daha fazlasını veriyor. Yaptığımız pek çok testte ise beklenilenden daha yüksek puan elde ediyor.

Fiyat

14 Mart 2022 tarihi itibati ile Huawei MateBook D 16 pek çok markette mevcuttur. Üreticinin web sitesinden de anlayabileceğiniz gibi, hepsiburada.com gibi sitelerde daha ucuza da bulabiliyorsunuz.