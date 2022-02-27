Huawei MateBook X Pro 2022

Huawei’nin en iyi dizüstü bilgisayar serisi birkaç yenilemeden geçti, ancak şirket 2022 yılında MateBook X Pro’da bazı önemli yükseltmeler yaptı.

2022 modeli, 11. nesil Intel U serisi işlemcisi ile daha büyük bir ekrana sahip olacak. Huawei, ekranı 13,9 inç’inden 14,2 inç’e kadar genişletirken, aynı zamanda gövdeyi daha da ince hale getirdi. 3,120 x 2,080 ekranın üzerinde bir HD mikro kamera bulunuyor. Ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Dokunmatik ekranları sevenler için de 10 noktalı çoklu dokunma uyumluluğu var.

MateBook X Pro, yalnızca 15 dakikalık şarjla 3 saat kullanım sağlayabilen 90W SuperCharge şarjı ile gelir. (Ve bunların hepsi, daha çok bir telefon şarj cihazına benzeyen 180 gramlık küçük bir şarj cihazına benzer.)

Dört USB-C bağlantı noktasından birine bir telefon taktığınızda 50 watt‘a kadar şarj etme olanağı sunar. Huawei ayrıca, MateBook X Pro’nun etrafına yerleştirilmiş altı hoparlör bulunmaktadır. Ayrıca, ses kaydını ve konferans görüşmelerini iyileştirmek için çevresine noktalı dört mikrofon yerleştirilmiştir.

Ayrıca bkz: MediaTek’in Dimensity 8100’ü Snapdragon 888 benzeri performans vaat ediyor