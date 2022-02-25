MediaTek’in Dimensity 8100’ü Snapdragon 888 benzeri performans vaat ediyor

Yeni bir sızıntı haberde, MediaTek‘in yakında çıkacak Dimensity 8100 yonga setinin temel özelliklerini açıklandı. İkinci bir haber, yonda setinin muhtemelen önümüzdeki ay yaklaşan bir Redmi akıllı telefonla piyasaya çıkacağını da ortaya koydu.

Dimensity 8100‘ün 2.85GHz’de çalışan dört Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0GHz’de çalışan dört Cortex-A55 çekirdeği kullandığı söyleniyor.

Yazılımın G610 MC6 GPU olarak algıladığı GPU ile bazı tutarsızlıklar var, ancak haber kaynağının elde ettiği bilgi sayfası bunun yerine GPU olarak G510 MC6‘yı işaret ediyor.

Çip, TSMC’nin 5nm üretim süreci üzerine inşa edilmiştir ve LDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama desteği ile birlikte gelir.

Sızıntı yapan kişi, GFX Bench ES 3.0 Manhattan test sonuçlarının (muhtemelen ekran dışı varyant) 170 fps civarında olduğunu ve GPU’yu geçen yılki işlemci modelleri olan Snapdragon 888 ve 888+ üzerindeki Adreno 660 ile aynı kategoriye koyduğunu söylüyor.

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Rapor doğruysa, Dimensity 8100 yongası bu yıl orta sınıf segmentte muhtemelen çok iyi performans gösterecek. Ve geçen hafta sızdırılan Dimensity 8000 kriterlerine uygun olduğu için verilen sızıntıya inanmak için her türlü nedenimiz var.