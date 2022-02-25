MediaTek Dimensity 8100 Özellikleri Sızdırıldı!

Dimensity 9000 ile mobil işlemci rekabetini bir üst seviyeye taşıyan MediaTek, orta-üst segment için çalışmalara başladı. Şirketin bu yıl tanıtacağı tahmin edilen Dimensity 8100 modelinin özellikleri sızdırıldı.

Dimensity 8100’ün 2.85GHz’de çalışan dört Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0GHz‘de çalışan dört Cortex-A55 çekirdeği kullandığı söyleniyor. Yazılımın G610 MC6 GPU olarak algıladığı GPU ile bazı tutarsızlıklar var, ancak elde edilen bilgiler bunun yerine G510 MC6’yı kullanacağı yönünde. Dimensity 8100 modelinde TSMC tarafından 5nm teknolojisi ile üretilecek yarı iletkenler kullanılacak.

GFX Bench ES 3.0 Manhattan test sonuçlarının 170 fps civarında olduğunu ve GPU’yu geçen yıldan Snapdragon 888/888+ üzerindeki Adreno 660 ile kullanacağı yönünde iddialar var.

Dimensity 1200 işlemci, 200 Megapiksel desteğine sahip. Yeni işlemcinin de en az 200 Megapiksel desteği ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca gece çekimlerinde ve yapay zeka destekli fotoğraf çekimlerinde Dimensity 1200 işlemciden daha iyi performansa sahip olacağı belirtiliyor.

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