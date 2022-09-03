Günümüzde kendini geliştiren ve teknoloji piyasasında bende varım diyen birçok şirket var fakat son zamanlarda iyi bir çıkış yakalayan Huawei cep telefonlarının yanında dizüstü bilgisayar üretimine de oldukça fazla önem vermekte. Bugün ki yazımızda sizlerle Amiral gemisi Huawei MateBook 16s teknik özelliklerini inceleyeceğiz.

Huawei kullanıcıların dikkatini esas alarak oldukça başarılı bir performans sergilemekte. Son zamanlarda ABD’den yaptırım yese de çıkardığı ürünler oldukça beğenilmekte. Gelelim dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerine

Huawei MateBook 16s Teknik Özellikleri!

Huawei MateBook 16s; 2520 x 1680 piksel çözünürlük ile yüzde 90 ekran-gövde oranına sahiptir. 16 inçlik bir IPS LCD panel ile aynı anda ekranda 300 nit parlaklık 1500:1 kontrast oranına sahip. Görünüşe göre oldukça kaliteli bir ekrana sahip gibi duruyor.

Her defasında söylediğimiz gibi artık çoğu kullanıcı bir bilgisayar alırken özellikle işlemcisine dikkat ediyor. 16S 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemciden güç alırken 14 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip yonga setine sahip. Bunun dışında 5GHz‘e kadar turbo frekansını ve LPDDR5 teknolojisini ile donatılmış.

Dizüstü bilgisayar; 16 GB RAM‘le kullanıcıların karşısına çıkmakta. Makul bir seviyede ram oranına sahip. Depolamada ise 512 GB veya 1 TB NVMe PCI SSD seçenekleri yer almakta.

Bunun yanında kamerasına gelecek olursak; Görüntülü 1080p kamera, 4 mikrofon ve daha iyi bir ses olanağı için öne bakan çift stereo hoparlör mevcut.

MateBook 16s, 84Wh pile sahip. Bunun yanında USB-C üzerinden 135W’a kadar şarj etme imkanına sahip olacaksınız oldukça yüksek bir avantaj. Ayrıca iki USB-A 3.2 Gen 1, bir Thunderbolt 4 USB-C, bir HDMI 2.0 ve bir 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Oldukça geniş bir giriş alanları mevcut.

En son olarak fiyat konusuna gelecek olursak şu anda MateBook 16s Türkiye fiyatı 26.999 TL olarak piyasada yerini almakta.

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