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Huawei Matepad C5e Tablet Küresel Pazarda Satışa Çıktı

Huawei MatePad C5e, 1920 x 1200 piksel ekran çözünürlüğüne ve yüzde 80 ekran gövde oranına sahip 10.1 inç Full HD+ IPS ekranla geliyor. Tablet, firma tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemci desteği taşıyor.

Ayşen Sıla

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huawei-matepad-c5e

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Bu yılın başlarında Huawei, Çin pazarında MatePad SE tabletini piyasaya sürdü. Marka şimdi tableti yeni bir takma adla yeniden satışa sundu – Huawei MatePad C5e. Bu tablet önce Japonya pazarına gelecek, ardından cihaz diğer küresel pazarlarda satışa çıkacak.

Huawei MatePad C5e, 1920 x 1200 piksel ekran çözünürlüğüne ve yüzde 80 ekran gövde oranına sahip 10.1 inç Full HD+ IPS ekranla geliyor. Tablet, firma tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemci desteği taşıyor.

İşlemci 2.0GHz hızında çalışan dört Cortex-A73 çekirdeği, 1.7GHz hızında çalışan dört Cortex-A53 çekirdeği ve bir Mali G51 GPU içeriyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip (microSD ile 512 GB’a kadar genişletilebilir).

Tablet, çift kanallı hoparlörlere ve Histen 7.0 Sound desteğine sahip. Kameralar açısından, arka panelde 5 megapiksel sensör ve ön tarafta selfie’ler ve görüntülü aramalar için 2 megapiksel lens var.

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Yazılım bölümünde Huawei MatePad C5e, Android 12 tabanlı EMUI 10.1‘i çalıştırıyor. 10W hızlı şarjı destekleyen 5.100 mAh pile sahip. Fiyatı ise 200 dolar olacak.

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