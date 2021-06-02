Huawei MatePad Pro 12.6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, MatePad tablet serisini üç yeni modelle genişletti. Seride 12,6 inç ekranlı ve Kirin 9000 serisinden güç alan MatePad Pro; ayrıca Snapdragon 870 tarafından desteklenen 10.8 inçlik MatePad Pro da var ve son olarak Snapdragon 865 bulunan MatePad 11 bulunuyor. Üçü de HarmonyOS 2 ile destekleniyor. Gelin bu serinin gözdesi MatePad Pro 12.6’ya yakından bir göz atalım.

Huawei MatePad Pro 12.6

Serinin lideri Huawei MatePad Pro 12.6. %90 ekran-gövde oranı sağlayan 5,6 mm ince çerçeveli 12,6 inç 2560 x 1600 OLED ekrana sahip. Ekranın 1.000.000:1 kontrast oranı, DCI-P3 renk gamı ​​ve 0,5’ten düşük Delta E renk doğruluğu derecesi var. Bu aynı zamanda dünyada TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tablet olarak satışa sunuldu.

Huawei, görüntülü görüşmelerinizi yatay konumda yapabilmeniz için kamerayı yan çerçevelerden birine sıkıştırdı. Bu tasarım değişikliği, 2019 modelinin zımba deliğinin ortadan kalktığı anlamına geliyor.

MatePad Pro’ya güç veren Kirin 9000 serisi işlemcilerden bahsedecek olursak, tabletin Wi-Fi versiyonu, Kirin 9000‘in daha az GPU çekirdeği ve NPU çekirdeğine sahip bir çeşidi olan Kirin 9000E ile birlikte geliyor.Tabletin 5G versiyonunda Kirin 9000 yonga seti bulunuyor. Her iki versiyon da 8GB RAM’e sahip ve kullanıcılar Wi-Fi versiyonunu 128GB ve 256GB depolama, 5G versiyonu ise sadece 256GB depolama ile mevcut. Huawei’nin tescilli NM kart yuvası aracılığıyla depolama genişletme desteği de var.

MatePad Pro 12.6’da 8MP ön kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP ana arka kamera, 8MP f/2.4 ultra geniş açılı kamera ve 3D derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Ayrıca arkada bir LED flaş var.

Huawei, yeni amiral gemisi tabletine Harman Kardon tarafından ayarlanan ve Histen 7.0 ses efektlerine sahip toplam sekiz hoparlör yerleştirdi. Ayrıca, sesini birkaç metre öteden almak ve görüntülü arama veya kayıt yaparken arka plan gürültüsünü iptal etmek için tasarlanmış dört mikrofon da var.

MatePad Pro, 14 saate kadar oynatma sağlayacak 10050mAh pil içeriyor. 40W hızlı kablolu şarjı, 27W kablosuz hızlı şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor. Huawei, tableti 40W SuperCharge güç adaptörüyle birlikte gönderiyor. Diğer özellikler arasında Bluetooth 5.2, çift bantlı Wi-Fi, USB-C 3.1 Gen 1 bağlantı noktası ve OTG ters kablolu şarj bulunuyor. Tabletin fiyatı yaklaşık 783 dolardan başlıyor.