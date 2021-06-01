Yeni Huawei MatePad Pro Yarın Satışa Sunulacak!

Yarın Huawei, HarmonyOS ile yüklenmiş olarak gelecek ilk cihazlarını görüüye çıkaracak. Yeni bir MatePad tablet ve Watch 3 akıllı saatin HarmonyOS destekli olarak gelmesi bekleniyor. Yeni sızıntılar, yaklaşmakta olan MatePad Pro 10.8’in temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Ünlü tipster Digital Chat Station tarafından yapılan yeni bir Weibo gönderisine göre, yaklaşmakta olan Huawei tableti MatePad Pro 10.8 olarak adlandırılabilir. Başka bir kaynak, cihazın teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Yeni sızıntılar, tabletin 246 x 159 x 7,2 mm ölçülerinde ve 460 gram ağırlığında olduğunu ortaya koyuyor.

Tablet, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, DCI-P3 renk gamı, 540 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı sunan 10.8 inç IPS LCD panele sahip. Cihaz, Snapdragon 870 yonga seti ve 8 GB RAM‘den güç alacak. 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.

11 saatlik video oynatma süresi vaat eden cihaz, 7.250 mAh pil ile destekleniyor. Tabletin arka tarafı muhtemelen 13 megapiksellik bir kamera ve ön tarafında ise 5 megapiksellik bir lens bulunacak. Teknik özellikler sayfasında belirtilen diğer özellikler arasında M-Pencil desteği, HarmonyOS 2, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 ve GPS bulunur. Night Grey, Fritillaria White ve Green gibi renklerde gelmesi bekleniyor.

Yeni MatePad Pro’nun teknik özellikleri, Kasım 2019’da piyasaya sürülen MatePad Pro’dan çok da farklı değil. Göze çarpan tek değişiklik, Kirin 990 işlemci yerine HarmonyOS 2 ve Snapdragon 870‘in eklenmesi diyebiliriz. Diğer özellikler her iki cihazda da aynı görünüyor.