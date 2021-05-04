Yeni Harmony OS’un Detaylı Videosu Ortaya Çıktı!

Bilindiği üzere Huawei, ABD ile yaşanan siyasal krizden sonra Google ürünlerinden engellenmiş ve şirket kendi yolunda yürümeye devam etmişti. Bağımsız şekilde yoluna devam eden Huawei, zaman içerisinde kendi uygulama marketini ve kendi mobil işletim sistemini geliştirmeyi başardı. Şirket kendi geliştirdiği Harmony OS adındaki işletim sistemini önümüzdeki ay yeni modellerine sunmayı planlıyor.

Bugün ise bu yeni işletim sisteminin 2.0 versiyonuna ait yeni bir video daha yayımlandı. Sizlere geçtiğimiz haftalarda şu haberimizde yeni Harmony OS‘un daha kısa bir videosunun yayımlandığını paylaşmıştık. Ancak bugün Weibo üzerinden paylaşılan bu dört dakikalık Youtube videosu oldukça fazla ilgi gördü. Çünkü videoda Harmony OS 2.0 ile ilgili yeni değişiklikler ortaya çıkmış durumda.

Yeni işletim sisteminde yapılan en önemli değişiklik ise cihazın kontrol merkezinde oluyor. Yeni güncellemeyle birlikte Harmony OS 2.0 yüklü bir cihazda ekranın sol üst köşesini aşağıya doğru çekerseniz bir arama motoru karşınıza çıkıyor. Bununla birlikte kullanıcı ekranın herhangi bir yerinde basit şekilde aşağı doğru hareket yaparsa bildirimleri karşısına çıkarabilir. Yeni işletim sistemi bir Android yüklü akıllı telefona göre daha hızlı açılıyor.

Tabi bu hız cihazda sadece stok uygulamaların yüklü olduğu halde ki hızı oluyor. Cihazda üçüncü taraf uygulama veya oyun olursa bu hızın düşmesi bekleniyor. İşletim sisteminin tasarımına baktığımızda genel olarak Android sistemine ve EMUI 11 ile gördüklerimize oldukça benzer bir şekilde geliyor.

Tabi Huawei, tasarım ile çok değişiklik yapmayarak kullanıcıların yeni sisteme daha hızlı adapte olmasını istiyor. Bunun dışında videoda kullanılan akıllı telefon ise Mate 40 Pro olarak görünüyor. Şirket yeni işletim sistemini resmi olarak sunduğunda sistemin Android‘e mi dayandığını yoksa tamamen sıfırdan oluşturulduğunu mu öğreneceğiz.