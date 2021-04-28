Huawei Mate X2, Harmony OS 2.0 İle Çalışacak!

Google ürünlerinden engellenen Huawei, akıllı telefon pazarındaki yerini korumak için kendi işletim sistemini ve uygulama marketini geliştirmeye başlamıştı. Şirket geçen yıldan beri oldukça fazla yol katederek, bu yıl yeni Harmony OS 2.0 işletim sistemini sunacak.

Haziran ayında sunulması beklenen yeni Harmony OS 2.0‘ın bugün Mate X2‘de nasıl göründüğüne dair bir video ortaya çıktı. Paylaşılan video da yeni işletim sisteminin nasıl bir arayüze ve tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca video içerisinde cihazın Harmony OS 2.0 ile kesin çalıştığını belli eden bir kısımda yer alıyor.

Yeni Harmony OS 2.0‘ın tasarımına baktığımızda Android ile çok benzer yanlarının olduğunu görebiliyoruz. Bu benzerliklerden ilk olanı bildirim çubuğu sekmesi oluyor. Daha sonra simge düzeni, tasarım çerçevesi, ana ekranda herhangi bir yere kaydırarak arama motorunu getirmek diğer benzerlikler arasında yer alıyor. Cihazın kontrol merkezine sağ üst köşeden aşağıya çekilerek ulaşılabiliyor.

Aynı zamanda gelen bildirimlerde aynı hareketle okunabiliyor. Videoya daha detaylı baktığımızda Harmony OS 2.0‘da daha fazla widget’ın olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında bu videoda yer alan sürümün tablet için özel mi olacağı yoksa akıllı telefonlarla aynı mı olacağı henüz bilinmiyor. Şuan için yeni Harmony OS 2.0 hakkında bildiklerimiz bununla sınırlı ancak Haziran ayına doğru daha fazla detayın belli olması bekleniyor.