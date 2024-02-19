Huawei Vision Modelinin Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Huawei, Apple Vision Pro’ya rakip olarak geliştirdiği Huawei Vision için fiyat belirledi.

Huawei uzun zamandır giyilebilir teknoloji için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Apple Vision Pro’nun teknoloji dünyasında yarattığı sesten sonra tüm markalar giyilebilir teknoloji için gaza bastı. Apple’a rakip olarak tasarlanan Huawei Vision artık sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre Huawei Vision sadece 350 gram ağırlığında olacak. Bu da 600 gramlık Vision Pro’ya kıyasla neredeyse iki kat daha hafif olacağı anlamına geliyor. Gözlüğün bu tasarımı, Vision Pro kullanıcılarının boyun ağrısı şikayetlerine yardımcı olabilir.

Huawei Vision yaklaşık olarak 1750 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ürünün hangi pazarlarda yer alacağı ve ülkemize gelme durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

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