MAX’ın Yeni Projesi The Penguin 2024’te Çıkıyor, Çekimleri Tamamlandı

The Batman 2022 yılında izleyici ile buluşmuş ve son zamanların en sevilen süper kahraman filmlerinden biri olmuştu. The Batman’ın yan ürünü olan ve DC Sinematik Evreni’nde geçen The Penguin dizisi için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Eski adı HBO Max olan MAX’ın yeni projesi The Penguin 2024’te çıkıyor; gelen haberlere göre çekimleri tamamlandı.

MAX’ın Yeni Projesi The Penguin 2024’te Çıkıyor

The Batman süper kahraman filminin yan ürünü olan The Penguin dizisi çekimleri tamamlandı. Yapım tasarımcısı Kalina Ivanov’un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma göre dizinin çekimleri geçtiğimiz gün sona erdi. Hollywood grevleri dolayısıyla dizinin çekimleri ertelenmiş ve birtakım aksilikler gerçekleşmişti. Grevler bittiğinde yeniden başlayan The Penguin çekimleri ise nihayet tamamlandı.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

DC Sinematik evreninde The Batman’den bağımsız olarak ilerleyecek olan The Penguin dizisi başrolünde Colin Farrell oynuyor ve Colin Farrell, Batman hayranlarının bildiği üzere Batman filminde Penguin karakterine hayat veriyor. Süper kahraman yapımlarını severler için oldukça keyifli bir yapım olacak The Penguin kısa bir Amerikan dizisi olacak.

2024 yılında izleyici ile buluşacak olan The Penguin dizisinin yürütücü yapımcısı koltuğunda, Batman filminin yönetmeni Matt Reeves oturuyor. Bu mini TV dizisinin senaryo yazarı ise Lauren LeFranc olarak karşımıza çıkıyor. Lauren LeFranc’ı, Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D’den hatırlayanlarınız olacaktır. The Penguin’in ilk üç bölüm yönetmeni olarak da Craig Zobel’i görüyoruz.

The Penguin Dizisinin Konusu

The Penguin dizisi The Batman dizisinde meydana gelen olayların ardılı gibidir. Batman’de Gotham suç dünyasının lideri olan Carmine Falcone’un tutuklanması ile Penguin bu suç dünyasının başına geçmek ister ve gerekeni yapmaya başlar. Bu mini TV serisi Penguin’in Gotham bölgesindeki yükselişini konu edinmektedir.

Toplamda 8 bölümden oluşacak olan The Penguin dizisi karakterleri kapsamında Penguin’e hayat verecek isim yukarıda da belirttiğimiz gibi Colin Farrell. Dizinin diğer karakterleri ise Emily Meade, Cristin Milioti, Carmen Ejogo, Michael Zegen, Michael Kelly, Clancy Brown tarafından canlandırılacak.

Penguin

The Penguin Ne Zaman Yayınlanacak?

The Batman’in ya dizisi The Penguin’in 2024 yılı içerisinde yayınlanacağı bilinmekte. Çünkü kısa bir süre önce yayınlanan MAX (HBO Max) 2024 tanıtım fragmanı dahilinde The Penguin de yer almakta idi. Bu da dizinin 2024 yılı içerisinde gösterime gireceğini düşündürüyor. Bununla birlikte henüz resmi olarak açıklanmış bir yayınlanma tarihi bulunmuyor.

8 bölümlük bir seri olan The Penguin dizisinin 2023 Mart ayında başlayan çekimlerinin tamamlandığı bilgisine de sahibiz. Yani Penguin bekleyenler için yayına kısa bir zaman kaldı gibi düşünülebilir.