Huawei Watch 3 Pro New Bugün Görücüye Çıktı!

Son birkaç hafta içinde, Huawei’nin kendi iç pazarında birkaç yeni ürün piyasaya sürdüğünü bildirdik. Şimdi şirket, Huawei Watch 3 Pro New olarak adlandırılan başka bir akıllı saat modelini piyasaya sürdü.

Yeni Watch 3 Pro New, birinci sınıf bir tasarımla geliyor. Kasanın titanyum yapısıyla tamamlanan zarif bir tasarıma sahip. Bu arada, kayış ya titanyum versiyonu ya da hakiki deri olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı saat, 466 × 466 çözünürlüğe ve 326 ÜFE‘ye sahip dairesel bir 1.43 inç renkli AMOLED ekranla geliyor.

Resmi web sitesine göre, şirket bu modeli birinci sınıf tasarımı göz önünde bulundurarak inşa etti. Ancak daha geleneksel bir iş saati estetiğine gitmesine rağmen, hala tüm özellikleriyle modern bir akıllı saat. Bu, kalp atış hızı sensörü, vücut ısısı sensörü gibi sağlıkla ilgili özellikleri içeriyor.

Ancak marka artık akıllı saat pazarında bir temel haline gelen bir SpO2 kan oksijen sensörü koymamış. Ancak, koruma için 5ATM su direnci sağlıyor. Özellikle EKG özelliği ve HarmonyOS 3.0, yeni akıllı saatin öne çıkan özelliklerinden biri.

Huawei, Watch 3 Pro New’in akıllı mod ile tek bir tam şarjla 4 tam güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Bunun dışında 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı da barındırıyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 430 dolardan başlıyor.

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