Huawei MatePad Pro 11 2022 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei MatePad Pro 11 2022, delikli bir OLED ekrana sahiptir. 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir ekranla geliyor. Tablet, cihazın sağ tarafına manyetik olarak takılabilen M-Pencil adlı bir stylus kalemle uyumlu. Arka panelde iki sensör barındıran dairesel bir kamera modülü var.

MatePad Pro 11 2022, kalınlık olarak 5,9 mm ölçülerinde ve 449 gram ağırlığında. Ses tarafında, tablet, sürükleyici bir deneyim için altı hoparlör ve dört mikrofon ile geliyor. Görüntü cephesinde, Huawei MatePad Pro 11 2022, 8MP ultra geniş açılı lens ile eşleştirilmiş 13MP ana kameraya sahip. Önde ise 16MP selfie kamerası var.

Huawei MatePad Pro 11 2022, Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 işlemci seçenekleriyle geliyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı vaat ediyor. Tablet ayrıca ultra ince VC sıvı soğutma ve altı katmanlı üç boyutlu ısı dağıtma yapısına sahip.

Tablet, 66W hızlı şarj desteğine sahip 8.300mAh pil ile geliyor. Yazılım açısından, Huawei MatePad Pro 11 2022, çeşitli çoklu görev özellikleriyle HarmonyOS 3 desteğine sahip. Kristal Beyazı, Gökada Mavisi, Obsidyen Siyahı ve Jinbai renkleriyle gelen tablet, yaklaşık 750 dolar fiyatla raflarda yerini alacak.

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